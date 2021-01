Le segnalazioni di abbandono continuo di rifiuti si susseguono. Ma gli incivili, purtroppo, non sono una specie in estinzione e continuano con tanta sfrontatezza ad abbandonare sacchi, ingombranti, rifiuti speciali ovunque sopratutto lungo i fronti urbani dalla strada che delimita la gravina, al rione Agna, e meta preferita dagli sportivi a contrada Pantano lungo le strade provinciali, per raggiungere i comprensori dei borghi. Occorre moltiplicare gli sforzi sul piano della educazione e della repressione. Il Comune di Matera fa quello che può con interventi di pulizia, fototrappole ma la lotta agli incivili è impari.



Occorre che anche la Provincia faccia uno sforzo in più con progetti mirati, magari coinvolgendo gli operai forestali e – attraverso le forze di polizia -con una attività di indagine per risalire agli abbandoni. A volte basta aprire un sacco o guardare una etichetta per risalire alla fonte. Su questo tema serve investire di più, pur nella consapevolezza del limite delle risorse, all’insegna del ” Chi sporca deve pulire” oltre che pagare sanzioni. La sequenza di foto scattate puntualmente dal camminatore ecologista zio Rocco Castellano e da altre segnalazioni impongono che si intervenga con maggiore efficacia, attraverso un coordinamento nella programmazione e nelle attività, per prevenire, contenere e rimuovere il degrado del territorio.