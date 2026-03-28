Abbaiano d’amore…I cani salvavita tra gli studenti dell’IIS Morra-Turi di Matera

Gli amici a quattro zampe dell’uomo, che si fanno davvero in quatto per salvarne quando gli umani sono in difficoltà a causa di calamità naturali o per comportamenti azzardati, abbaiano davvero d’amore e di solidarietà quando riescono nel loro obiettivi. Ed è una frase, tra le tante, che abbiamo ascoltato nei lavori dei ragazzi dell’Istituto di Istruzione superiore di Matera ” Isabella Morra- Antonio Turi’ che sabato 21 marzo- giornata d’inizio di una primavera in forte ritardo- hanno fatto conoscenza e appreso tutto quello che fanno i cani salvavita https://giornalemio.it/cronaca/bau-s-o-s-gli-amici-delluomo-salvavita-alliis-turi-morra/. E così 11 esemplari di simpatici e villosi cani di Razza Terranova e Golden Retriver, accompagnati al guinzaglio dai loro istruttori, hanno accompagnato con un ”bau bau” le conclusioni dei lavori realizzati da ragazze e ragazze, che hanno spaziato dall’operato dei cani da valanga (di stretta attualità),impegnati nei territori, per il salvataggio in mare o per aiutare persone debilitate a guarire grazie alla compagnia di animali(la pet therapy). Ma non sono mancati i riferimenti alle adozioni, al randagismo e alla maleducazioni di alcuni di non raccogliere le deiezioni di Fido, sui marciapiedi o nei giardini dove sono i giochi per i piccoli. Un bell’esempio di educazione civica che ha legato uomini, donne e cane, da trasmettere senz’altro agli adulti affinché provvedano a campagne di sensibilizzazione. Per l’occasione è intervenuto, tra gli altri, anche il sindaco Antonio Nicoletti, che ha apprezzato l’attività della società Scuola cani di da salvataggio http://www.scuolacanisalvataggio.it/. Al termine dell’assemblea studentesca,alla presenza di preside e docenti, un arrivederci con un ”bau”, una carezza e una zampa alzata di ringraziamento…e chissà che un giorno qualcuno tra i ragazzi del ”Morra-Turi” non diventi un istruttore della Scuola. E’ auspicabile.

