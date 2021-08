La questione è serissima e finchè l’allarme non sarà cessato è bene tutelare con provvedimenti a tutela della salute persone e animali, dai rischi procurati dalla emissione di fumi e quindi di sostanze nocive prodotte dall’incendio- tuttora in corso, anche se di più bassa intensità- presso la discarica di rifiuti solidi urbani di Borgo La Martella. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo il vertice in Prefettura, ha emesso una ordinanza che impone il rispetto di disposizioni comportamentali. Ha ordinato – si legge nel provvedimento- con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, nel territorio comunale limitatamente alle zone: Borgo La Martella, Borgo Picciano “A”, Borgo Picciano “B”, zona industriale La Martella, contrade adiacenti alla strada provinciale n. 6 “Matera-Gravina”:

– il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati;

– di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa;

– il divieto di pascolo degli animali;

– il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l’alimentazione degli

animali provenienti dall’area interessata.

Ha disposto, inoltre, che il gestore dell’impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e smaltire le acque di spegnimento accumulate nelle cisterne delle “acque di prima pioggia”.Sempre il gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell’incendio e al loro smaltimento secondo le normative vigenti. Fin qui l’ordinanza che pubblichiamo di seguito. La situazione va monitorata visto che, come pubblicato in altri servizi, l’incendio sarà spento quando le fiamme saranno domate. E la cosa, come accade nelle discariche, richiederà del tempo. Nel frattempo l’Arpab dovrà analizzare i contenuti dei fumi e gli inquirenti verificare le cause di un incendio, che lascia aperte diverse interpretazioni. Servono riscontri e ritrovare il bandolo della matassa, visto che da alcuni giorni Invitalia stava operando per la bonifica definitiva del sito. Una ultima osservazione riguarda le condizioni meteo e in particolare l’azione del vento. Se calasse e non cambiasse verso contribuirebbe a ridimensionare i rischi evidenziati dall’ordinanza.



IL TESTO DELL’ORDINANZA

ORDINANZA SINDACALE N°: 3069/2021

N. Protocollo:62190/2021 del 04/08/2021

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per incendio divampato presso la piattaforma di

trattamento RSU “La Martella” Matera.

IL SINDACO

Premesso che:

– in data 4 agosto 2021 alle ore 13:00 circa si è sviluppato un incendio presso la

piattaforma di trattamento RSU “La Martella” Matera, che ha prodotto una vasta colonna di

fumo denso;

– sono in corso tutte le attività necessarie allo spegnimento dell’incendio, alla presenza

dei VV.FF. e che risulta probabile la combustione di materiale plastico;

– in conseguenza di tale fenomeno si potrebbe verificare una situazione di emergenza

sanitaria ed un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni generabili che

rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione

interessata;

– si è tenuta d’urgenza presso la Prefettura di Matera una riunione con tutte le istituzioni

interessate nel corso della quale sono stati valutati i profili di rischio per il territorio

interessato in attesa dell’esito del monitoraggio che sarà effettuato dall’ARPAB;

Ritenuto in ogni caso di dover agire con la massima sollecitudine anche alla luce del

principio di precauzione non essendo ancora compiutamente prevedibili le conseguenze

dell’evento per la salute umana;

Considerato che l’emergenza comporta un pericolo per la salute pubblica, l’ambiente,

l’igiene pubblica, tutelabile in via d’urgenza solo attraverso un’ordinanza contingibile e

urgente;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Documento di Consultazione

N° PAP-05726-2021

Il presente atto viene affisso all’Albo

Pretorio on-line

dal 04/08/2021 al 19/08/2021

Matera, 04/08/2021

IL SINDACO

DOMENICO BENNARDI

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, nel territorio comunale limitatamente

alle zone: Borgo La Martella, Borgo Picciano “A”, Borgo Picciano “B”, zona industriale La

Martella, contrade adiacenti alla strada provinciale n. 6 “Matera-Gravina”:

– il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati;

– di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa;

– il divieto di pascolo degli animali;

– il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l’alimentazione degli

animali provenienti dall’area interessata.

DISPONE che il gestore dell’impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e

smaltire le acque di spegnimento accumulate nelle cisterne delle “acque di prima pioggia”.

Sempre il gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell’incendio e al

loro smaltimento secondo le normative vigenti.

AVVERTE che dell’eventuale omessa ottemperanza alla presente ordinanza, verrà notiziata

l’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.

INFORMA che la presente ordinanza è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua

notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero in

alternativa entro centoventi giorni dalla sua notificazione mediante Ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

– alla Prefettura di Matera;

– alla Questura di Matera;

– al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

– al Comando provinciale dei Carabinieri;

– al Comando provinciale della Guardia di Finanza;

– alla Provincia di Matera;

– all’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Basilicata;

– all’ASM di Matera;

– al Comando della Polizia locale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera per l’immediata esecutività.

Matera, 04/08/2021

IL SINDACO

DOMENICO BENNARDI

Documento di Consultazione

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993