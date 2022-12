A tutela dei bimbi e del decoro. Esempio da Roma per Matera

Un ‘simpatico’ e chiaro cartello di divieto ai possessori di cani a non portare fido negli spazi giochi dei bambini e per il miglior amico di uomini e donne uno spazio recintato (area di sguinzagliamento) dove fare i propri bisogni, senza procurare problemi ai piccoli e ad altri frequentatori del parco. L’esempio concreto viene da un giardino pubblico a Torrevecchia, comprensorio di Primavalle, dove il Comune di Roma ha apposto in passato una serie di cartelli, a cura del ” Dipartimento tutela ambientale , manutenzione e valorizzazione del verde” . Da una parte i bimbi che hanno diritto a giocare in tranquillità e in condizioni igieniche sicure e più avanti gli amici a quattro zampe, in uno spazio recintato.



Di tanto in tanto-ci hanno detto i residenti- gettano un occhio i vigili urbani e associazioni di volontariato. Senz’altro un bell’esempio di educazione e di convivenza delle esigenze di tutti, che giriamo volentieri al sindaco, agli assessorati comunali all’ambiente e alla mobilità urbana di Matera con i quali abbiamo interloquito nel corso di conferenze stampa, segnalando il problema dell’assenza di interventi di prevenzione per contenere il deleterio operato di quello sparuto gruppo di maleducati che continua impunemente a lordare giardini pubblici, strade e marciapiedi. E’ una questione di decoro, che incide negativamente sull’immagine turistica della città. Attendiamo che anche a Matera ci siano iniziative simili,e ben gestite, e saremo ben lieti di darne notizia, quando si deciderà di passare ai fatti…