A Terzo Cavone il mare ha ”arginato” il fiume. Serve più di una spalata…

” L’anno scorso il Cavone alla foce, che era più a monte, raggiungeva subito il mare e le acque dolci e salmastre si incontravano prima. Oggi il mare è salito non poco e lo ha costretto quasi in un canale…Domani portiamo le pale e liberiamo le sponde…” Mica facile. A pensarla così, se avranno forza e volontà, due arzilli vecchietti settentrionali in vacanza nel Metapontino che hanno commentato così – da quanto ci hanno riferito Pino e Gianfranco- quanto la natura ha modificato, in questa commistione tra mare e fiume alla spiaggia Terzo Cavone di Scanzano jonico ( Matera), dove il corso d’acqua dolce termina la sua corsa. Ma quest’anno il tragitto è stato arginato dal mare, che va dritto- è il caso di dire- per la sua strada portando a riva tanta sabbia. Occorrerà intervenire in qualche modo. La presenza di reti plastificate di colore arancione in prossimità, occhio e croce, di quello che nel 2024 era lo sbocco naturale del Cavone prelude – a quanto pare- a un intervento che verrà dopo la stagione balneare. La Natura…dovrà, pertanto, farsene una ragione. Va rispettata e se modella e rimodella la costa tra flutti e riporto di materiale un motivo(tanti) c’è, legato a condizioni climatiche e alla modifica della costa metapontina tra Pisticci e Policoro e più a nord a Metaponto. La spiaggia di Terzo Cavone mantiene duna e pineta che non hanno conosciuto l’azione dell’uomo con l’ausilio di mezzi meccanici. Del resto la presenza di bagnanti, festivi a parte, rispetta il giusto equilibrio con la natura. La Basilicata, dalla Regione agli Enti di tutela e locali alle comunità,comunque, deve difendere un patrimonio che ha bisogno di rispetto. Il fiume Cavone e il mar Jonio lo sanno,insieme a quanti – come hanno fatto quegli arzilli vecchietti, con la pelle bruciata dal sole- ne conoscono storia e benefici.



Le foto del servizio sono di Gianfranco Losignore.



