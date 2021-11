L’ANSB (Associazione nuova sanità e benessere), nell’ambito delle sue finalità statutarie, ha organizzato il convegno che si terrà sabato 13 novembre a Stigliano presso l’Hotel Mariano, con inizio alle ore 9,30, su “Ambiente e Salute nella transizione ecologica” che prevede l’approfondimento dei seguenti temi:

– Effetti coltivazione idrocarburi su salute e territorio

– Disastri Ambientali – Prevenzione ed interventi immediati

– Ambiente, legalità, sviluppo socio-economico

– Poteri dei Sindaci e dei Prefetti – Principio di Precauzione

– Azioni della Regione per la transizione ecologica

– La Chiesa e la tutela della salute e del territorio

Ne parleranno:

– Prof.ssa Felicia Rasulo – Presidente ANSB

– Dott.Giuseppe Savino – Responsabile ANSB Matera

– Mons.Giovanni Intini – Vescovo Diocesi di Tricarico

– Dott.Giambattista Mele – ISDE Associazione Internazionale Medici per lʼAmbiente

– Col.Angelo Vita – Comandante Carabinieri Forestali Basilicata

– Dott.Francesco Curcio – Procuratore Distrettuale Antimafia Potenza

– Dott.Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata.

I lavori avranno inizio con i saluti del Sindaco di Stigliano e del Centro Carlo Levi, che saranno coordinati e conclusi dall’Avv. Leonardo Pinto, Presidente onorario dell’ASNB e Consigliere Nazionale dell’ANF.

“TOTAL e ENI, –si legge nella nota a firma del Presidente onorario del sodalizio Avvocato Leonardo Pinto- impegnati in massicce estrazioni di idrocarburi in Basilicata, sebbene ripetutamente invitati, anche a prendere la parola, ad oggi, non hanno dato la loro adesione al convegno. Invito che viene reiterato pubblicamente anche con la presente nota. La loro diserzione, non auspicabile, significherà sottrazione delle predette compagnie ad un confronto pubblico di grande interesse sociale per la tutela dell’ambiente e della salute, oltre che per favorire e/o sollecitare lo sviluppo socio-economico delle comunità in un sano ed armonioso ecosistema che non può e non dev’essere compromesso dalla coltivazione di idrocarburi.

Le tematiche che saranno approfondite, di grande attualità, hanno riflessi sulle politiche di settore regionali e nazionali.

Sarà un confronto a più voci su “presente e futuro” della Basilicata, regione tra le più ricche d’Europa con un altissimo tasso di disoccupazione e un reddito pro capite tra i più bassi d’Italia.”