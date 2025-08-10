A Spine bianche …un treno a misura di bambino

Ne abbiamo parlato in passato, apprezzando quanto ha fatto un cittadino in via Nocera al rione Spine bianche per curare, con passione e creatività, utilizzando materiali da riciclare, una aiuola che sarebbe rimasta nel degrado e priva di ”identità” in attesa dello sfalcio dell’erba. E così un trenino realizzato con cassette di legno, sui binari con traversine dello stesso materiale e una mano di colore hanno attirato l’attenzione di un piccolo passeggero, pronto a partire con la fantasia all’interno di un parco divertimenti dove ci sono piante, fiori e il profumo di lavanda.



E’ una aiuola curata, come riporta il cartello, e con un invito ai proprietari di Fido a evitare che quel luogo venga rispettato. Vecchio problema, che riguarda i giardini comunali dove ci sono cartelli di divieto..ma che non si riesce a far rispettare, per evitare che i bimbi non si trovino a contatto con i ”bisogni” del miglior amico dell’uomo. Purtroppo quella sparuta pattuglia di maleducati continua indisturbata. Niente campagne preventive finora e nemmeno vigilanza. Vanno rispettate le esigenze dei bimbi e del decoro urbano. Devono farlo, ma con atti concreti, l’Amministrazione comunale e quanti vogliono bene alla città e ai cittadini di domani…