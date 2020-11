Ci ha richiamato la signora Bruna L. , residente in via dei Messapi, al rione Serra Rifusa comunicandoci che due mastelli su tre sono stati ritirati a ora di pranzo e che sulla strada restano solo i mastelli della carta, che avrebbero dovuto essere ritirati martedì scorso. Nel dubbio il mastello blu resta giù, in strada, e puo’ darsi che ci sia un ritiro straordinario nel fine settimana per gli ultimi adempimenti. Altrimenti se ne riparlerà in settimana… Siamo verso la normalizzazione del servizio anche in periferia? Vedremo. La signora Bruna e altri condomini restano di vedetta, con APP alla mano e orecchio pronto ad ascoltare l’invito degli speaker di strada a portare in strada i mastelli. Domani, sabato, tocca all’organico. E orologio alla mano…