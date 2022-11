A secco cascate dello Iurio…Preoccupante

E’ il commento inevitabile, scontato sull’invaso dello ”Iurio” nella gravina di Matera, che ormai da alcuni anni ha visto via via ridursi l’apporto idrico con quel getto delle cascatelle, che appartengono al passato. Ora è in secca, anche a causa del cambiamento climatico, come abbiamo visto presso la diga di San Giuliano. Serve una inversione di tendenza ”mondiale”, ma anche territoriale per cominciare a ripristinare le peculiarità dell’habitat. Iniziative? Finora nulla o quasi a livello istituzionale. Assenza di volontà,di progetti o insensibilità verso i temi ambientali? In compenso ci sono i convegni all’insegna della ”transizione ecologica”. Servono i fatti… e la foto di ”zio” Rocco Castellano ne è una conferma