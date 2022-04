Un servizio prezioso, ventennale, quello garantito fino a ieri dal Centro di educazione ambientale (Cea) a jazzo gattini per scolaresche della Basilicata e di fuori regione. Ma che rischia di interrompersi e di far saltare prenotazioni e appuntamenti di maggio a causa di ritardi e di mancate scelte e indicazioni su aspetti gestionali, che Paolo Montagna e Antonio Montemurro, rispettivamente presidente e responsabile delle attività didattiche del Centro. Con altrettante note, che pubblichiamo di seguito, rivolte agli amministratori locali (Comune ed Ente Parco) chiedono di ripiegarsi sul problema (copertura costi del servizio) in relazione anche alla recente ordinanza che regolamenta in via sperimentale l’accesso a Murgia Timone (una verifica sulla questione è prevista tra vettori privati e Comune martedì 19 aprile) . Sull’argomento sono stati sensibilizzati anche presidi e direttori didattici sui rischi che gli impegni presi possano essere disattesi. Il rischio c’è anche perchè la questione gestionale è più ampia, come ribadito in altri servizi. Il Parco della Murgia è tuttora privo di affidamento di gestione dei servizi, sia della struttura di jazzo Gattini e quanto di competenza ( nessun bando e nemmeno proroga dei servizi) e sia delle opere realizzate da Invitalia per il Parco della Storia dell’uomo. Argomento, ricordiamo, sul quale l’Amministrazione comunale non si è ancora pronunciata dopo aver accettato lo scorso anno la consegna ”con riserva” dei lavori e dopo l’approvazione, due mesi fa,di un ordine del giorno approvato dal consiglio dopo il lavoro della commissione speciale. Nel frattempo il Cea di jazzo Gattini, nel ponte Pasquale, è rimasto chiuso. Servono decisioni e scelte a breve. Il Parco è un bene ”comune” della collettività, da gestire con trasparenza senza influenze spirituali di magi e salvatori . Il patrimonio rupestre ha senz’altro di meglio, per cultura e santità, da offrire quando le chiese saranno fruibili.



LE LETTERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI del 5 aprile 2022

Egr. sig. Sindaco di Matera

Domenico Bennardi

Gent.ma Assessore alla Cultura

Tiziana D’Oppido

Il CEA di Matera in quest’anno scolastico, dopo due anni di inattività dovuto al blocco delle uscite didattiche da

parte delle scuole, ha finalmente ripreso le attività.

Il calendario delle prenotazioni è quasi completo grazie alle richieste delle scuole della nostra città che da 20 anni accolgono e apprezzano le nostre proposte di attività di conoscenza del territorio.

Abbiamo anche numerose richieste da scuole dei comuni limitrofi (Altamura, Gravina, Potenza) e ogni giorno riceviamo richieste di informazioni (e possibili prenotazioni) da scuole e agenzie di altre province ed altri comuni d’Italia.

Abbiamo quindi, per queste richieste extracomunali, la necessità di comunicare ai nostri potenziali fruitori, come poter raggiungere il Centro di Educazione Ambientale a Jazzo Gattini, stante l’attuale divieto di transito per gli autobus turistici, imposto dall’imbocco della strada di Murgia Timone sulla SS7.

Chiediamo pertanto, con urgenza, un provvedimento che accordi una deroga al divieto di transito per le scolaresche che intendono raggiungere il CEA con i propri mezzi per svolgere le attività didattiche.

La necessità dell’urgenza è dettata dall’esigenza, per le scuole di avviare per tempo le procedure per appaltare il servizio di trasporto.

Dovesse protrarsi l’attuale situazione di stallo saremo costretti a comunicare ai nostri “cugini” altamurani, gravinesi, potentini eccetera che non possiamo accogliere le loro richieste, il che toglierebbe al CEA una opportunità di lavoro, ma soprattutto procurerebbe alla Città di Matera un danno di immagine ed evidenzierebbe una sostanziale carenza nella programmazione turistica.

Matera ha fatto da sempre dell’accoglienza un cavallo di battaglia ed è questo che, anche noi del CEA, vorremmo rimanesse lo spirito del territorio che amiamo e raccontiamo ai ragazzi e alle loro famiglie.

Restiamo in attesa di un cortese e sollecito riscontro, che mi auguro risolutivo.

Cordiali saluti.

Matera, 5 aprile 2022

MateraCea srl

Paolo Montagna Antonio Montemurro

Presidente Matera Cea Responsabile settore didattico



E QUELLA DEL 12 APRILE 2022

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

MATERA

“Mario Tommaselli”

Matera, 12 aprile 2022

Egr. sig. Sindaco di Matera

Domenico Bennardi

Gent.ma Assessore alle

Politiche Sociali e Scuola

Valeria Piscopiello

Gent.mo Assessore alla

Mobilità Sostenibile

Michelangelo Ferrara

Gent.ma Assessore alla Cultura

Tiziana D’Oppido

Gent.mo Assessore all’

Ambiente e Sostenibilità

Giuseppe Digilio

Egr Presidente

Ente Parco Murgia Materana

Michele Lamacchia



Oggetto: Trasporto scolaresche a Murgia Timone.

Il Comune di Matera, dalla istituzione del CEA (2003) ad oggi, assicura il trasporto delle scolaresche presso la sua sede a Murgia Timone, con servizio di bus urbano al costo, per il passeggero, di 2 biglietti ordinari (andata e ritorno) per un totale per passeggero di € 1,60.

L’impegno della Amministrazione comunale prevede una dotazione annuale di 1.200 chilometri. Tale dotazione chilometrica copre circa 30 viaggi.

Grazie all’attenzione che il mondo della scuola (dirigenti e docenti) riserva allo studio diretto del territorio attraverso attività sul campo che formano i ragazzi e alimentano il loro legame con il territorio, ogni anno si registra una richiesta di circa 60 viaggi.

Ciò significa che, completata la dotazione di viaggi coperti dal sostegno comunale, le classi che intendessero raggiungere il Centro dovrebbero sostenerne per intero il costo del trasporto (es.: € 75,00 diviso 20 alunni = 3,75 ad alunno, potendo usufruire della disponibilità di autobus a sostegno della Linea Murgia)

Il CEA di Matera, al fine di consentire per il corrente anno scolastico, a tutte le classi che ne fanno richiesta, di frequentare le attività sopportando un costo del trasporto accessibile e uguale per tutti, caricandosi l’onere di gestire anche questo ulteriore servizio a titolo del tutto gratuito, aveva individuato la seguente procedura: ogni passeggero versa al CEA la quota per il trasporto di € 2,00;

il CEA provvede a pagare la Miccolis, acquistando i biglietti ordinari fino al conseguimento dei 1.200 chilometri e pagando per intero il costo del trasporto per i viaggi eccedenti, utilizzando le risorse recuperate dalle quote versate dai passeggeri e impegnandosi a coprire con proprie risorse le integrazioni necessarie.

Il trasporto effettuato dalla Miccolis utilizza autobus urbani con numero di posti adeguato al numero degli alunni da trasportare. Per i gruppi più numerosi l’autobus più capiente è idoneo al trasporto di oltre 80 passeggeri con 32 posti a sedere.



TUTTAVIA

In questi giorni abbiamo notizia che potrebbe essere soppressa la Linea Murgia.

Ciò renderebbe impossibile continuare ad usufruire del trasporto urbano e dunque assolutamente impossibile per le scolaresche (come per tutti i gruppi organizzati) raggiungere l’altopiano di Murgia Timone.

Noi del CEA stiamo provando ad immaginare soluzioni alternative per poter svolgere in altri siti le attività richiesteci, programmate e già calendarizzate. Potremmo riuscire a trovare una soluzione ma comunque ci sentiamo cacciati dal nostro territorio, che amiamo e per il quale abbiamo speso le nostre energie negli ultimi 20 anni.

Abbiamo anche notizia che nel prossimo bando per l’affidamento del servizio di trasporto urbano sia stato del tutto abolito il servizio dedicato alle scuole per Murgia Timone, anziché aumentare la dotazione chilometrica per adeguarla alla reale esigenze della comunità scolastica materana.Non sappiamo se l’Amministrazione comunale abbia già individuato altre soluzioni alternative per continuare a garantire questo importante servizio utile alla formazione dei nostri alunni e studenti

Certamente, se l’Amministrazione comunale, e l’Ente Parco, non risolvessero questa incomprensibile assurdità, le scolaresche materane sarebbero espropriate del diritto di conoscere e godere del territorio del Parco.

Chiediamo pertanto di risolvere tempestivamente l’insostenibile questione.

Persistendo l’attuale situazione saremo costretti a comunicare ai Dirigenti scolastici, agli insegnanti ed alle famiglie (circa 50 classi e dunque circa 1.000 alunni) l’impossibilità per loro di svolgere le attività che hanno programmato e prenotato per mese di maggio. Forse, ancora una volta, è il caso di sottolineare che non si tratterà di rinunciare ad una “gita scolastica” ma ad una attività didattica ritenuta dagli insegnanti rilevante per il completamento della formazione dei ragazzi.

È del tutto evidente inoltre che il Centro di Educazione Ambientale, istituito a Murgia Timone dal Comune di Matera e dall’Ente Parco 20 anni fa, se privato del servizio di trasporto urbano per le classi, non ha ragione di continuare ad esistere.

Ciò esprimerebbe di fatto la volontà politica di chiudere il centro che in 20 anni ha costruito relazioni costanti con il mondo scolastico in un percorso di autonomia economica.

Non resterebbe altro a questo punto che programmare insieme alla famiglia Tommaselli la cerimonia di rimozione della targa di intitolazione a Mario Tommaselli.

Restiamo in attesa in un riscontro.

Saluti



E QUELLO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEL 14 APRILE 2022

Egr.gi DIRIGENTI SCOLASTICI

delle Scuole di Matera

Gent.mi INSEGNANTI

delle Scuole di Matera

Il Comune di Matera, dalla istituzione del CEA (2003) ad oggi, assicura il trasporto delle scolaresche al CEA, con servizio di bus urbano al costo, per il passeggero, di 2 biglietti ordinari (andata e ritorno) per un totale per passeggero di € 1,60.

L’impegno della Amministrazione comunale prevede una dotazione annuale di 1.200 chilometri. Tale dotazione chilometrica copre circa 30 viaggi.

Grazie all’attenzione che il mondo della scuola (dirigenti e docenti) riserva allo studio diretto del territorio attraverso attività sul campo che formano i ragazzi e alimentano il loro legame con il territorio, ogni anno si registra una richiesta di circa 60 viaggi.



Ciò significa che, completata la dotazione di viaggi coperti dal sostegno comunale, le classi che intendessero raggiungere il CEA dovrebbero sostenerne per intero il costo del trasporto (es.: € 75,00 diviso 20 alunni = 3,75 ad alunno, potendo usufruire dela disponibilità di autobus a sostegno della Linea Murgia)

Il CEA di Matera, al fine di consentire per il corrente anno scolastico, a tutte le classi che ne fanno richiesta, di frequentare le attività del CEA accedendo ad un costo del trasporto accessibile e uguale per

tutti, caricandosi l’onere di gestire anche questo ulteriore servizio a titolo del tutto gratuito, aveva individuato la seguente procedura:ogni passeggero versa al CEA la quota per il trasporto di € 2,00; il CEA provvede a pagare la Miccolis, acquistando i biglietti ordinari fino al conseguimento dei 1.200 chilometri e pagando per intero il costo del trasporto per i viaggi eccedenti, utilizzando le risorse recuperate dalle quote versate dai passeggeri e impegnandosi a coprire con proprie risorse le integrazioni necessarie.

Il trasporto effettuato dalla Miccolis utilizza autobus urbani con numero di posti adeguato al numero degli alunni da trasportare.

Per i gruppi più numerosi l’autobus più capiente è idoneo al trasporto di oltre 80 passeggeri con 32 posti a sedere.



TUTTAVIA

In questi giorni abbiamo notizia che potrebbe non essere più disponibile per le scolaresche la Linea Murgia. Ciò renderebbe impossibile continuare ad usufruire del trasporto urbano e dunque assolutamente impossibile per le scolaresche (come per tutti i gruppi organizzati) raggiungere l’altopiano di Murgia Timone.

Noi del CEA stiamo provando ad immaginare soluzioni alternative per poter svolgere in altri siti le attività richiesteci, programmate e già calendarizzate. Potremmo riuscire a trovare una soluzione ma comunque ci sentiamo cacciati dal nostro territorio, che amiamo e per il quale abbiamo speso le nostre energie negli ultimi 20 anni.

Pertanto, ad oggi, pur mantenendo valida la vostra prenotazione per le nostre attività e quindi mantenendo a voi riservate tutte le date concordate, non abbiamo la certezza della disponibilità del trasporto pubblico per le scolaresche nel mese di maggio.

Possibili soluzioni alternative:

– Disdire l’attività;

– Noleggiare un autobus privato (della lunghezza massima di 8 metri, perché la recente ordinanza comunale conferma il divieto per autobus di lunghezza superiore);

– Svolgere (quando è possibile) l’attività in altro sito;

– Fare pressione sull’Amministrazione comunale perché autorizzi l’uso della Linea Murgia con autobus dedicati alle scolaresche;

Abbiamo anche notizia che nel prossimo bando per l’affidamento del servizio di trasporto urbano sia stato del tutto abolito il servizio dedicato alle scuole per Murgia Timone, anziché aumentare la dotazione chilometrica per adeguarla alla reale esigenze della comunità scolastica materana.Non sappiamo se l’Amministrazione comunale abbia già individuato altre soluzioni alternative per continuare a garantire questo importante servizio utile alla formazione dei nostri alunni e studenti

Certamente, se l’Amministrazione comunale e l’Ente Parco non risolvessero questa incomprensibile assurdità, le scolaresche materane sarebbero espropriate del diritto di conoscere e godere del territorio del Parco.

Chiediamo al mondo della scuola e a tutti coloro che ritengono un valore, per la comunità scolastica, la possibilità di poter raggiungere l’altopiano di Murgia Timone con un servizio pubblico dedicato, in special modo lo chiediamo ai Dirigenti scolastici, per il loro ruolo istituzionale, ma anche agli insegnanti e ai genitori che condividono queste nostre considerazioni, di rappresentare con forza e decisione questa esigenza, presso l’Amministrazione comunale (sindaco, assessori, consiglieri) e presso tutte le sedi istituzionali competenti. È del tutto evidente inoltre che il Centro di Educazione Ambientale, istituito a Murgia Timone dal Comune di Matera e dall’Ente Parco 20 anni fa, se privato del servizio di trasporto urbano per le classi, non ha ragione di continuare ad esistere.

Ciò esprimerebbe di fatto la volontà politica di chiudere il centro che in 20 anni ha costruito relazioni costanti con il mondo scolastico in un percorso di autonomia economica.

Non resterebbe altro a questo punto che programmare insieme alla famiglia Tommaselli la cerimonia di rimozione della targa di intitolazione a Mario Tommaselli.

Cordiali saluti.

MateraCea srl