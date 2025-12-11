A Santa Lucia Altamura riapre ”a nuovo” la Villa Comunale

L’abbiamo vista di sera, nei giorni scorsi, e la visione d’insieme indica che il colpo d’occhio è da incorniciare, per un ritorno alla piena fruibilità della villa comunale, nota agli altamurani come la villa Grande. Il taglio del nastro è previsto in serata, sabato 13 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale. Auguri.
Comunicato.
Inaugurazione e riapertura della Villa comunale.
Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 18.30, si terranno l’inaugurazione e la riapertura della Villa comunale (“Villa grande”), con ingresso in via dei Mille (di fronte al Teatro Mercadante). Il bene pubblico, con vincolo di natura storica e culturale, è stato oggetto di lavori di riqualificazione e ammodernamento con rifacimento delle pavimentazioni, delle aiuole, dei percorsi pedonali lungo tutto il perimetro (via dei Mille, via San Martino, via Q. Sella e via F. Mastrangelo) e con sistemazione del verde pubblico e degli elementi di arredo urbano. La progettazione e gli interventi sono stati eseguiti in modo coordinato tra Comune e Soprintendenza ABAP di Bari.
Il momento inaugurale sarà accompagnato anche dall’accensione di un albero di Natale, così da creare un’atmosfera di festa.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
