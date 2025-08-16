A san Pietro in Lama…i devoti escursionisti di S.Giovanni da Matera

Quel nome potrebbe trarre in inganno visto che il nome della chiesa rupestre materana è simile a quello di un comune della provincia di Lecce, con una storia identitaria, e che vanta – tra le tante- una chiesa dedicata all’Assunta. Coincidenze? Beh. I soci dell’associazione San Giovanni da Matera, proprio il 15 di agosto, festa di Maria Santissima dell’Assunta, si sono recati nella gravina di Picciano per visitare la chiesa ipogea. Una visita che segue a quella del giugno 2024, nella festività di San Giovanni, per la chiesa della masseria del monte https://giornalemio.it/ambiente/nella-ricorrenza-di-san-giovanni-in-visita-alla-chiesa-ipogea/. Non c’e il due senza il tre…Prossima escursione in Salento. A questo devono pensarci il presidente Emanuele D’Adamo e il tesoriere Nunzio Maria Paolicelli,insieme ai componenti dell’Associazione.



