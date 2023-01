A Potenza il cimitero per gli animali

Gli amici dell’uomo e delle donne sono ormai parte delle famiglie e dei centri urbani e con una presenza aumentata nel periodo di epidemia da virus a corona per motivi di opportunità , di socializzazione o per muoversi…viste le limitazioni imposte dalla condizione di confinamento domiciliare. Niente anglicismi, la lingua italiana ha migliaia di parole che rendono con efficacia quello che dobbiamo e possiamo dire, anche quando si tratta di rendere l’ultimo saluto o di rendere omaggio al cane o al gatto, con il quale si sono divisi momenti e affetti. E così, come abbiamo letto in un maxi manifesto affisso anche a Matera è possibile realizzare onoranze funebri anche a Fido, o Snoopy, come il simpatico ‘bracchetto’ dei Peanuts creata dalla matita di Charles Schulz con ….l’inconfondibile coperta di Charlie Brown psicanalizzato in tutte le latitudine. Si chiama ”Il riposo di Snoopy” un servizio, che assicurano cremazione o sepoltura, per gli animali . La società ha sede a Potenza, come riporta il manifesto, via della Chimica 115 e con recapiti telefonici e social. Una prece, Fido. Ci aveva pensato, ma senza che la cosa abbia avuto un seguito, un decennio fa o quasi anche il materano Leo Montemurro e nel 2016 il consigliere regionale Achille Spada con un emendamento a una norma regionale. Beh, ora c’è un servizio per gli amici degli animali.