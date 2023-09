A Pisticci e dintorni arrivano gli ” E-Killer” contro gli sporcaccioni

Il nome del sistema di videosorveglianza mobile ” E -Killer” la dice tutta sulla gravità del problema, quello dell’abbandono dei rifiuti, che sono diventati una piaga ricorrente in centri grandi e piccoli del BelPaese. E così è anche a Pisticci e nei centri periurbani di Marconia, Tinchi e delle marine prevenire l’abbandono dei rifiuti, indiviuando e sanzionando i maleducati finora certi di farla franca. L’attivazione delle telecamere ” E -Killer” è un ottimo deterrente per monitorare il territorio. Di pari passo occorre campagne di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e sulle correte modalità di smaltimento dei rifiuti, che vanno riciclati. Rifiuti come risorsa e con l’impegno di tutti.



COMUNICATO STAMPA

Contro l’abbandono dei rifiuti entrano in funzione le telecamere E-Killer

Il Comune di Pisticci mette in campo un nuovo sistema di videosorveglianza mobile

per rafforzare le azioni di contrasto agli atti incivili di abbandono dei rifiuti sul

suolo pubblico. I nuovi dispositivi chiamati E-Killer, saranno installati in vari punti

dei centri abitati e delle campagne, e saranno uno strumento fondamentale per

preservare il decoro del territorio e scovare chi lo deturpa abbandonando per strada

rifiuti di ogni genere.



“Abbiamo deciso di usare la tecnologia più avanzata per contrastare questi

comportamenti incivili e ingiustificati che, oltre a inquinare, rovinano la bellezza e la

ricchezza paesaggistica del territorio comunale”, ha spiegato Rossana Florio,

vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica e Tutela ambientale.

“Queste apparecchiature si aggiungono alla complessa attività di controllo portata

avanti dall’amministrazione in collaborazione con la Polizia Locale, al comando

della tenente dott. Domenica Volpe. La promozione della tutela dell’ambiente è

una nostra priorità e passa anche attraverso azioni di controllo che con l’ausilio

delle migliori tecnologie saranno rafforzate e più efficaci. L’abbandono dei rifiuti è

un illecito e siamo determinati a scovare e sanzionare quei pochi che con questa

pessima condotta deturpano i nostri luoghi”.

Le videocamere E-Killer sono piccole e mimetizzatili, possono essere posizionate

ovunque e spostate facilmente, anche nell’arco della stessa giornata. Hanno la

capacità di cogliere in flagranza chi commette l’illecito: rilevano la presenza di

materiali nell’area videosorvegliata e trasferiscono in tempo reale i dati memorizzati

su server dedicati. Attraverso i filmati delle telecamere è possibile individuare e

identificare i colpevoli per i quali scatteranno le sanzioni per abbandono illecito di

rifiuti.

“Le nuove telecamere E-Killer entreranno in funzione a breve”, ha concluso Florio,

“con questa tecnologia facciamo un altro passo verso la lotta all’abbandono dei

rifiuti, ma anche verso una maggiore sensibilità ambientale”.

Pisticci, 12 settembre 2023

