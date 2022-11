A Pietro e a Rocciaviva un riconoscimento al progetto Matera

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/a-pietro-franco-piantatore-di-alberi-il-premio-jean-giono/ e la cerimonia del premio ”jean giono” al materano Pietro Franco è stato un riconoscimento a quanto da alcuni anni sta facendo, insieme agli amici di Rocciaviva, per la rigenerazione e tutela del territorio. Non solo piantumazione di alberi, di specie autoctone, su versanti degradati ( 8000 piante su quattro ettari) ma anche un sapiente e corretto ricorso a tecniche tradizionali e all’uso dell’acqua. Temi che hanno colpito organizzatori e relatori del premio conferito a Sandrigo (Vicenza), tant’è che a Matera – nel comprensorio indicato da Pietro- ci sarà una selezione speciale di piante con la raccolta dei semi da riutilizzare. Un esempio di buone pratiche, a forza di braccia e lungimiranza, di risonanza internazionale. Non resta che continuare e ”contagiare” anche altri perchè da noi…la ”Roccia è viva” sempre.

Alcuni momenti della consegna del premio