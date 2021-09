A Picerno, in Palazzo Scarilli (Torre angioina, C.so Vittorio Emanuele) sabato 11 Settembre 2021, con inizio alle ore 21,30 si terrà un’assemblea pubblica di carattere informativo sui seguenti punti all’ordine del giorno, che riguardano la tutela e la salvaguardia dei Beni Comuni:

1) presentazione e commento dei risultati delle analisi delle acque e dei sedimenti della fiumara Marmo a seguito dei prelievi effettuati da ARPAB ad inizi Aprile 2021 in presenza di massicce chiazze nere accompagnate da schiume.

2) istanze di permesso per la prospezione, ricerca, coltivazione, di idrocarburi liquidi e gassosi nel Marmo Melandro e in Basilicata a pochi giorni dalla scadenza delle osservazioni per la Valutazione Ambientale Strategica al PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, redatto ai sensi della L. n° 12 dell’ 11 Febbraio 2019.

L’iniziativa promossa dal Collettivo 10 Maggio – Picerne dal Coordinamento No Triv Basilicata è patrocinata dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione del Sindaco.

All’iniziativa prenderà parte il Maggiore della Polizia Provinciale di Potenza Giuseppe Di Bello, che ha partecipato alle operazioni di prelievo e di indagine oggetto dell’incontro.