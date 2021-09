Nella babele del linguaggio di tendenza o che deve incuriosire il connubio tra una lingua morta, il latino, e una viva ma stra abusata come l’inglese ha tirato fuori per Naturarte 2021 -nel Parco della Murgia Materana – l’abbinamento per il ”convivium Park”, che vedrà insieme cittadini e docenti universitari italiani e stranieri confrontarsi sui temi della sostenibilità, della tutela, della conoscenza e valorizzazione di ambiente e natura. Per il resto c’è l’imbarazzo della scelta che invita a passare a Montescaglioso tutta una settimana. E così nel programma figurano trekking , enogastronomia, laboratori didattici e tanta musica per la quarta edizione della rassegna ” Naturarte, alla scoperta dei Parchi della Basilicata” che l’Ente Parco della Murgia materana ha organizzato quest’anno dal 20 al 26 settembre.. L’evento, presentato nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Parco Michele Lamacchia e dal direttore artistico Luigi Esposito, comincerà il 20 settembre nell’Abbazia di San Michele Arcangelo con il ”Convivium Park” . Una settimana di ricerca e confronto di docenti universitari italiani e stranieri con la comunità locale sui temi della sostenibilità e proseguirà con incontri tematici di incontro e laboratori per la realizzazione di manufatti della tradizione o di relazione con personaggi che conoscono flora, fauna e culture dell’area. Spazio alla musica a conclusione delle serate con i concerti sulla musica occitana, duo di musica jazz, blues. Un evento sarà realizzato , per le Produzioni Originali, a Matera il 16 dicembre con la rappresentazione de ” La favola de parchi” a cura di Roberto Piumini con il Teatro Pat.



NaturArte Basilicata

alla scoperta dei Parchi della Basilicata

NaturArte 20 – 26 settembre 2021 – Parco della Murgia Materana

ConviviumPark – Settimana di ricerca-azione con la comunità. A cura di: Università degli Studi della Basilicata (docente di riferimento Prof.ssa Chiara Rizzi) e Università Leibniz di Hannover (docente di riferimento prof. Joerg Schoroeder) e Università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara (docente di riferimento Prof. Alberto Ulisse) – Civitates a cura di Luciano Vanni

IL RESTO DEL PROGRAMMA