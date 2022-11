A Metaponto continua l’erosione. Poi si pensa? Intanto…

…quel tratto di costa arretra (non è una novità) per tutta una serie di concause procurate negli anni dall’uomo con opere di insediamento turistico lungo la costa jonica che hanno alterato o ridotto, se preferite, l’opera di ripascimento dei fiumi,senza dimenticare lo sbancamento di dune che hanno accelerato quel processo. Gli interventi di posizionamento di barriere frangiflutti e pennelli non sono stati risolutivi e le proposte di ambientalisti, privati, trattati in altri servizi, gli studi, anche dell’Università di Basilicata, hanno indicato soluzioni che richiedono una programmazione di largo respiro. I problemi, come riporta un luogo comune sono a monte e a valle, senza dimenticare l’incidenza dei cambiamenti climatici che hanno innalzato temperature e livello dei mari, con il rischio che gran parte della costa metapontina possa finire alla lunga sommerso. Basterebbero questi campanelli di allarme per mettersi a lavorare di buona lena per tutelare quell’area a forte vocazioni turistica, con valenza ambientali e archeologiche che sono tanta parte dell’offerta. Antonio Serravezza, che cita quanto accaduto con le mareggiate sulle coste adriatiche e tirreniche, e quanto si sta facendo all’estero, invita a rimboccarsi le maniche per non finire a molle e a non raccogliere il consueto grido di dolore degli operatori economici locali. Si poteva fare qualcosa con il tanto decantato piano nazionale di ripresa e resilienza. Forse ci sarà sfuggito ma non abbiamo letto di proposte in tal senso. Forse chi di dovere era con pinne e occhiali su altri lidi. Non a Metaponto ma alle Canarie, a sognare l’Oceano splash…come cantava Edoardo Vianello negli anni Sessanta, quando la spiaggia di Metaponto era tutta da scoprire.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Tutto tace dopo la violenta mareggiata alimentata dal vento di scirocco a Metaponto. Ci sono stati danni su tutte le coste adriatiche e tirreniche ma, certamente il mare Jonio non è stato più benevolo con le nostre coste. Quando soffiano forti venti di scirocco la nostra costa marina soffre per la corrosione perpetrata dalla forza delle onde che non trovando ostacoli, con barriere artificiali, ogni volta crea danni. E’ strano che in questi giorni nessuno ne parla, forse si sono arresi perché non c’è ragione dall’alto di mettere in atto uno studio e un’azione che possa salvaguardare la costa lucana. Negli anni passati fu interessata anche l’Università di Basilicata per uno studio su questo annoso problema oltre ad essere stati interpellati alcuni professionisti. Dopo anni di mareggiate e di continue corrosioni del territorio nulla di fatto. Altri territori lungo le coste italiane, specialmente in Romagna, hanno preso delle contromisure per minimizzare il problema della corrosione delle coste interpellando anche tecnici e aziende olandesi. Come si sa l’Olanda è un territorio salvato dal mare in quanto al di sotto dello zero sul livello del mare e da sempre continuano a difendersi per la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. Si sa che la sabbia dei lidi viene automaticamente risucchiata dalle mareggiate creando al largo delle dune sott’acqua. Ci sono delle navi specializzate che intercettano la sabbia accumulata nel mare e risucchiandola la immette contemporaneamente sulla battigia rimpinguandola. Ma non basta perché ormai si dovranno costruire delle barriere con degli scogli ad una certa distanza per far infrangere le onde senza creare danni lungo le spiagge. Metaponto ha sempre avuto una spiaggia con una sabbia meravigliosa e merita di essere salvaguardata assolutamente prima della prossima stagione balneare del prossimo anno. Il turismo crea pil e la nostra Basilicata ha tutte le carte giocarsi a livello internazionale oltre alla nostra Matera che ormai è tra le città culturali più gettonate d’Italia. Certamente c’è anche Maratea da salvaguardare che, anche se ha altre caratteristiche, ha subito molti danni con la mareggiata di questi giorni. La Basilicata si affaccia su due mari con due perle che sono uniche per le loro caratteristiche. Speriamo che tutti gli enti interessati si riuniscano e trovino una vera e definitiva soluzione perché non c’è più tempo da perdere.