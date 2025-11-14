A Matera partono i corsi gratuiti di compostaggio domestico

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata. “Dopo le prime azioni dedicate alla corretta raccolta dell’organico nelle Utenze Non Domestiche,-si legge in una nota- la campagna entra ora nel vivo con sei incontri gratuiti di formazione sul compostaggio domestico, rivolti ai cittadini che desiderano intraprendere o perfezionare questa pratica virtuosa. Gli appuntamenti si terranno: Giovedì 20 novembre ore 21 e venerdì 21 novembre ore 18,45 presso Matera Social Housing, Via Elisa Springer 28; Martedì 25 novembre ore 18,45 e mercoledì 26 novembre ore 21 presso UNAHOTELS MH Matera, Via Germania SN; Mercoledì 3 dicembre ore 18,45 e giovedì 4 dicembre ore 21 presso La Martella, Via Vincenzo Alvino SN (accanto all’eliporto). Durante i corsi, tenuti da tecnici specializzati, verranno illustrate le tecniche di compostaggio domestico, i materiali idonei, le modalità di aerazione e umidificazione del compost, le cinque regole d’oro per un processo corretto e i vantaggi ambientali ed economici che derivano da questa buona pratica. I partecipanti riceveranno inoltre materiali informativi e pieghevoli sulla gestione dell’organico e sulle corrette modalità di raccolta differenziata di tutte le frazioni. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini che dispongono di un giardino, un orto o uno spazio verde e desiderano iniziare a compostare in autonomia. Chi intende praticare il compostaggio domestico potrà richiedere al Comune di Matera una compostiera gratuita in comodato d’uso, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito differenziatasubambitounomatera.it (sezione “Modulistica”) o allegato alla lettera informativa distribuita in questi giorni nelle aree di Borgo Venusio, Agna e Borgo San Francesco, e La Martella. La richiesta potrà essere presentata: per posta al “Comune di Matera – Settore Manutenzione Urbana – Via A. Moro, 75100 Matera”; via PEC all’indirizzo all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it; di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Matera. Dopo le verifiche dei requisiti, gli uffici autorizzeranno il rilascio della compostiera e invieranno la documentazione all’Ufficio Tributi, che applicherà la riduzione del 20% sulla TARI prevista dal regolamento comunale per gli utenti che praticano il compostaggio domestico.

A partire dalla seconda metà di gennaio 2026, tecnici specializzati effettueranno controlli e sopralluoghi presso le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico, per offrire assistenza e consigli utili al miglioramento della pratica, e per verificare che il compostaggio venga effettivamente svolto. L’obiettivo è accompagnare i cittadini in un percorso di crescita ambientale, fondato su fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa. Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare gli scarti organici e vegetali della cucina e del giardino in compost, un terriccio di alta qualità utilizzabile come fertilizzante naturale per orti, giardini e piante. Praticarlo significa ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con vantaggi economici per la collettività e benefici ambientali per il territorio: meno rifiuti da smaltire, meno trasporti, meno emissioni e più materia restituita ai suoli sotto forma di risorsa. Diffondere il compostaggio domestico è dunque una scelta di economia circolare e di responsabilità civica: ogni cittadino può contribuire a chiudere il ciclo della materia, restituendo valore alla terra e migliorando la qualità ambientale del proprio Comune.”