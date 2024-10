A Laterza il ”buon turismo” per il Canyon Balloon Festival

Il segreto, mica tanto, o le buone pratiche per fare turismo? Naturalmente servono esperienza, competenze, tanto amore e rispeto per il territorio e lavorare insieme o fare sistema ,se vi piacciono i tecnici. Ed è quello che si apprestano a fare e per tre giorni nella vicina Laterza ( Taranto) al Canyon Balloon festival con una serie di contributi a più voci di quanti ci mettono testa, faccia e cuore per il territorio. Tra questi il ”vagabondo” Sergio Fadini che continua a lavorare dove lo ascoltano. E con lui a scorrere il programma, oltre ad amministratori locali ed esperti del settore, anche alcune belle menti ”operative” che operano lungo i ”canyon” (le gravine) che lungo la Murgia portano a Matera: sono i manager Gino Marchionna ( Turismore) e Franco Ruggieri (Mongolfiere al Sud Italia). Buon lavoro.

Il Vagabondo al Canyon Balloon Festival

Cari amici Vagabondi, un nuovo periodo ricco di appuntamenti è alle porte!

Questo fine settimana vi aspettiamo a Laterza per l’iniziativa realizzata all’interno del Canyon Balloon Festival: “BuonTurismo: incontri sullo sviluppo territoriale”.

PROGRAMMA:

Venerdì 4 ottobre, ore 16:00

Saluto del sindaco di Laterza Francesco Frigiola.

Pianificare e fare rete

Intervengono:

– Joseph Ejarque, FTourism & Marketing

– Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia*

– Fabrizio Baldassarre, coordinatore del Corso di laurea in Marketing,

Dip. di Economia, Management e

Diritto dell’impresa, Università di Bari

– Sergio Fadini, referente progetto BuonTurismo

– Gino Marchionna, Turismore srl

Sabato 5 ottobre, ore 16:00

Opportunità per i parchi

Intervengono:

– Ottavia Grassi, responsabile prodotto turistico per PugliaPromozione ARET

– Francesco Ruggieri, accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia

– Francesco Tarantini, presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia*

– Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata

– Angela Masi, presidente associazione di turismo responsabile Il Vagabondo

– Manuel Marra, referente Lipu Oasi Gravina di Laterza

Saluto del sindaci di Palagiano Domenico Pio Lasigna e Palagianello Giuseppe Gasparre

Domenica 6 ottobre, ore 16:00

Co-progettare le destinazioni

Intervengono:

– Dott.ssa Laura Cimaglia Autorità Portuale, Dirigente Affari Generali e Internazionali

– Emma Taveri, CEO Destionation Makers. Destination strategist e innovatrice sociale

– Anna Molfetta, assessore al turismo di Castellaneta

– Domenico Gigante, assessore al turismo di Ginosa

A seguire TAVOLI TEMATICI DI COMUNITÀ

Restituzione tavoli e condivisione esiti con le istituzioni presenti.

Qui tutto il programma del Canyon Balloon Festival

* da confermare

______________________________________________

Festival N*Stories VIII

Dal 25 ottobre e per alcuni weekend, vi aspettiamo ad Altamura e Gravina per l’ottava edizione del Festival N*Stories: storie, narrazioni,

laboratori, giochi e talk.

A breve il programma completo su: www.festivalnstories.it