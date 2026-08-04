A Lanera un giardino per i bimbi di Gaza

Un pensiero, concreto, quello di un cittadino o di una famiglia del rione Lanera di Matera che ha realizzato un giardino per i bimbi di Gaza. Per superstiti della striscia di Gaza, scampati al genocidio (è il termine esatto) perpetuato oltremisura da Israele contro la popolazione locale, costretta a vivere nella precarietà e tra tanti disagi, nonostante gli appelli della comunità internazionale, finiti nel vuoto affinché la guerra contro Hamas finisca e si lavori per la pace. Uno spazio verde per ricordare i bimbi che non ci sono più e per quelli che vorrebbero giocare come tutti gli altri. Chissà che un giorno alcun i di loro non possano venire a Matera per giocare con i coetanei materani. Sarebbe un bell’esempio, da conservare per l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Giriamo la proposta a Comune di Matera, Fondazione Matera-Basilicata 2019 perché si attivino in tal senso.



