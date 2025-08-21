A Iazzo Gattini ottimo intervento consortile

Beh. Quando ci si dà una mano a beneficiarne è l’intera collettività. E l’intervento eseguito da operai del Consorzio di Bonifica di Basilicata presso il Centro visite di Iazzo Gattini nel Parco della Murgia materana ne è un concreto esempio, che segue a quanto già fatto nei giorni scorsi nel Parco delle Cave dove il degrado e le erbacce avevano messo a rischio incendio anche lo spazio giochi. A Iazzo Gattini spazi esterni ripuliti e ripristino di tavoli per intrattenimento e installazione di fioriere, che aggiungono un tocco di ”accoglienza” in più ai luoghi. Ora tocca ai visitatori, locali e turisti, rispettare i luoghi e gli elementi di arredo. Il Parco è di tutti e va fruito con rispetto e correttezza anche per gli anni a venire.

