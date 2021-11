Se non fosse stato per la tenacia di Saverio, Gaetano e Tommaso che, ciascuno per proprio conto continuano a impegnarsi per progetti di sostenibilità, utilizzo intelligente di energia per gli impieghi più svariati (casa, territorio, mobilità ecc) staremmo a commentare l’irriverente ” Bla, Bla, Bla” di Greta Thunberg e di altri giovani, delusi dai compromessi o dal nulla di fatto venuta dalla conferenza di Glasgow con i grandi ”imprenditori” della Terra. E così a Matera, al mercato di Piccianello, la Bottega solidale ha aperto i battenti per una lezione sul campo di come si possa investire con ”quattro soldi”, a conti fatti il costo di telefonino, per un pannello solare a spina – come quello acquistato da Saverio Castoro- per la sua attività di cose buone da mangiare a chilometro zero e garantito. Per farla breve con 680 euro si ha la possibilità di produrre in proprio energia annuale per 260 kwh l’anno e di risparmiare, detrazioni per l’investimento a parte, in media il 20 – 30 per cento sulla bolletta. Fatevi un po’ di conti e passate parole. Saverio, che quel chiodo fisso finalmente ha conficcato nella parete, farà da passaparola al mercato affinchè i pannelli possano alimentare con energia pulita le diverse attività dislocate tra chioschi e box. Sarebbe un bell’esempio di concretezza e di dimostrazione, in attesa, che altri Enti a cominciare dal Comune comincino a investire con progetti mirati sull’energia alternativa. Nei fatti, altrimenti, continueremo a leggere e ad ascoltare di anglicismi vuoto a perdere come ‘smart, free, green” e via con altre allocuzioni inconcludenti.



Ma occorre fare dell’altro con gli amministratori condominiali per un processo di informazione e sensibilizzazione a ”caduta” che possa essere attuato in città, partendo da piccole iniziative di investimento. Massimo Berti, esperto di pannelli fotovoltaici a spina, ha spiegato tante cose su come passare dalle parole ai fatti e con gli ingredienti di sempre, a cominciare da un minimo di informazione, sia se si tratta di abitazioni o attività private che di condomini. E un quadro di riferimento normativo c’è con tutte le opportunità del caso. ” Essere residente di un centro o borgo storico non può non essere causa discriminante per esercitare il diritto di autoproduzione. In forza del vigente Decreto della Presidenza della Repubblica n.31 del 13/2/2017 le semplificazione previste in Edilizia Libera per l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici, non sono fruibili per i centri storici e/o nell’ambito di edifici sottoposti a vincolo architettonico paesaggistico. La piccola generazione elettrica diffusa disciplinata dalla Della Delibera Arera 315/20/R/eel entra nel merito dell’art.136, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio cercando interventi urgenti di equità, nell’ambito del Piano nazionale energia e clima, Pniec”. Se si vuole si puo’ cambiare. Basta volerlo.



Saverio, con l’iniziativa ”No time to die from climate change Glasgow chiama Matera”, rilancia sulla ripresa del programma di ”comunità energetica” rispetta ferma alla primavera scorsa. Se ne riparlerà con la nuova giunta comunale se ci sarà voglia e modo di investire sul settore, anche per risparmiare le risorse. Gaetano Plasmati, fotografo globetrotter, ha messo i piedi alla bici anche sul balcone di casa ed è orientato ad alimentare la e bike con il pannello a spina.



Nel frattempo le fotografie scattate in India e dintorni con il collega fotografo Akashi, ospitato a Matera a Porta Pepice…, testimoniamo che il degrado del territorio e presupposto di desertificazione. Foto che parlano da sole tra popoli, villaggi, corsi d’acqua e i colori del mondo. Finita? C’è Tommaso Conese che con la sua bici elettrica risciò che rientra nella filiera dei ”cargo bike” ha dimostrato sul campo, come è possibile trasportare cibi refrigerati o caldi con batterie elettriche.



Cambiare si può, abbattendo tutte le fonti di inquinamento. Ma servono i fatti. E Piccianello, quartiere frontiera, dalle tante contraddizioni,di interventi e cantieri a metà e ambizioni di ”appetiti” speculativi, che ritornano periodicamente, ha dato un piccolo esempio di come cambiare rotta. Si tratta di continuare…