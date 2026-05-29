A dimora piante sempreverdi in piazza ” G.Padula” al rione Piccianello

Gli alberi sempreverdi della varietà ”Ginko Biloba”, noti anche come ” Alberi della Memoria” o ”Fossile della vita” sono stati messi a dimora a Matera in quella che sarà ”piazza Giacinto Padula”, in recinto Marconi, al rione Piccianello. In quello spazio riqualificato dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana, contenuto nel bando periferie. Quelle piante, otto nel piazzale e una in via Cererie a ridosso dell’ingresso del vecchio pastificio Padula, avranno il compito di portare in prospettiva ombra e refrigerio.



La piazza, ricordiamo, è a ridosso della fabbrica ospitata nella piazzetta del Carro Trionfale, dove l’artista Francesca Cascione sta realizzando il manufatto di cartapesta per la Festa (e per i materani resta tale nella denominazione, come è nella tradizione) in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna. E c’è attesa, naturalmente, per vedere, dalla metà di giugno, il manufatto di cartapesta per la serata del 2 luglio. Attesa anche per vedere completati gli ultimi dettagli (elementi di arredo, cestini )di piazza ”Giacinto Padula” e per l’area limitrofa di via Cererie dove sono previsti parcheggi e dove sono state messe a dimora alcune piante sempreverdi di ”Schinus molle” più conosciute come ”falso pepe”. Naturalmente l’arrivo del verde,apprezzato, impone rispetto,cura e manutenzione…

