A…come Altamura pulita. Con Aria in sella la pedalata della salute

Ciclopasseggiata? Anche. Ma contribuendo a misurare e a monitorare la qualità dell’aria, aggredita o impregnata, se preferite, di quelle microparticelle di inquinanti ( i particolati) che ne abbassano la qualità. Sotto accusa il traffico con le emissioni dei gas di scarico dei veicoli, ma anche di impianti produttivi e tutto quell che ammorba l’aria e che viene (nessuna meraviglia ) dai conflitti in corso aldilà del Mediterraneo e in Europa. Comunità circolare di Altamura ( Bari) organizza per sabato 28 settembre un evento, che mette in sieme le due cose, e sarà utile per l’Amministrazione e la comunutà locale avere un quadro di riferimento preciso sull’aria che gira… Nel comunicato utili indicazioni che apriranno a un Open data da consultare e da utilizzare per attivare misure per favorire la sostenibilità. Resta la pedalata che è, a sentire, gli sportivi, tutta salute….Partecipate e pedalate



Aria in Sella: pedaliamo insieme per misurare la qualità dell’aria che

respiriamo in città

Sabato 28 settembre dalle 18:00 alle 20:00, Comunità Circolare s.r.l.s. organizza una

biciclettata pubblica tra le vie principali della città di Altamura, volta a monitorare la

concentrazione di polveri sottili sospese nell’aria (in particolare PM10 e PM2,5).

La partecipazione è gratuita e vede la collaborazione dell’associazione altamurana

OrmeBike. Il percorso è il seguente:

1. Partenza Piazza Zanardelli

2. Via dei Mille

3. Via Vittorio Veneto

4. Corso Vittorio Emanuele II

5. Corso Umberto I

6. Via XX Settembre

7. Viale Martiri del 1799

8. Arrivo Piazza Zanardelli

Le centraline fai da te utilizzate per le misurazioni sono il risultato delle giornate

formative e laboratoriali tenute nella prima fase del progetto ScienziAria dall’esperto

Francesco “Piersoft” Paolicelli, docente presso l’Università LUM di Lecce.

ScienziAria (Scienza + Aria) è un progetto di Citizen Science co-finanziato dall’Unione

Europea nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà, che permette a

cittadini e cittadine di contribuire alla raccolta di dati scientifici tramite una rete di

monitoraggio civico per la qualità dell’aria ad Altamura.

In accordo con la filosofia Open Data, le rilevazioni saranno liberamente accessibili alla

cittadinanza e all’amministrazione, per prendere maggior consapevolezza della

situazione presente in città e poter intervenire laddove opportuno.

Il progetto è realizzato da Comunità Circolare srls, società di consulenza e formazione

vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, che si occupa di progettare e realizzare

soluzioni di innovazione sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa per Piccole

Medie Imprese, Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione.

