Nel titolo ci abbiamo messo un poker di A e una quinta , quella iniziale, che non poteva non essere dedicata ad Antonio Serravezza, che ha un modo naturale di sentire ambiente e habitat che lo spingono a mettere insieme sensazioni, un pizzico di poesia e nostalgia per i cicli delle stagioni del passato, stravolte- ahinoi- dalla deleteria dabbenaggine dell’uomo. E così chi vive al rione Agna, tra la gravina della grotta dei Pipistrelli e via Montescaglioso mentre di fronte si staglia il verde colle di “Serra Pizzuta”, oggetto di desideri palesi di varianti al Prg da almeno 30 anni, ha modo di vivere il risveglio della natura a quattro zampe, sulle ali di insetti, chirotteri e uccelli. E tra questi ultimi il ritorno del falco grillaio, u’ strscign come è noto in dialetto materano,nonchè simbolo del Parco della Murgia. L’aria è buona ad Agna, anzi ottima, tant’è che un altro rapace dalle grandi ali come il capovaccaio compie evoluzioni mirabili sui versanti della gravina. A qualcuno verrebbe il desiderio di farne il testimonial di una nota marca di fernet,spodestando l’apertura alare dell’aquila. Lo teniamo per noi da un panorama impareggiabile come quello di Agna. Una canzone su tutte per salutare il suo ritorno e quello del falco grillaio. Quel ”Volare…Nel blu dipinto di blu” del Mimmo nazionale.

ABITARE AD AGNA

Abitare a sud della città di Matera ci sono molti privilegi. Prima di tutto perché ci si affaccia sul Parco della Murgia Materana e la valle del Bradano e il lago di San Giuliano. La luce e l’aria confuse dai profumi primaverili delle erbe officinali rupestri come il timo regalano un’atmosfera unica. In questo periodo in cui siamo costretti a vivere in casa c’è un altro aspetto molto significativo che è apprezzato in questa parte della città: la fauna. Infatti gli animali selvatici che vivono ai margini della città lungo i pendii delle Gravine si sono impadronite del territorio confinante con i giardini e gli orti delle case. Non è difficile trovarsi una volpe o un riccio (detto anche porcospino) nei cortili o nei giardini. Non sono una novità i cinghiali che popolano da anni le pendici della Gravina e che si allungano in gruppi vicino alle case. Ma vi voglio parlare dei volatili che, come ben sappiamo, in primavera nidificano e gradiscono il nostro ambiente per soggiornare durante tutta l’estate. Le prime ad arrivare sono state le rondini che con il loro volteggiare negli spazi tra la Gravina e i rioni Sassi regalano allegria con i loro zinzulii e nello stesso periodo ecco arrivare dalla lontana Africa il famoso falco grillaio che di giorno va verso le campagne per procurarsi il cibo e la sera rientra in gruppi volteggianti prima di rifugiarsi nei luoghi più impensati del nucleo abitato. Ma abitare ad Agna-Le Piane vuol dire affacciarsi ad un balcone che regala un’atmosfera unica specialmente come questa mattina quando affacciatomi dalla finestra, un volatile di rara bellezza è arrivato dall’Africa, volteggiando in lunghe e larghe spirali, l’aquila più grande e bella che nidifica negli anfratti della Gravina: il capovaccaio. Da ora in poi e per tutta l’estate è possibile vedere alcuni esemplari in volo che rasentano il suolo, sicuri e fieri, padroni de territorio. Arriva qui da noi dall’Africa in primavera e nidifica nelle cavità rocciose della Gravina materana.

Matera è anche questo, un vero paradiso da conoscere e vivere.