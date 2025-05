A cavallo ad Atella per Equituristica 2025

Tre giorni pieni fino a domenica…e con la possibilità di continuare a divertirsi all’aria aperta anche per il 2 giugno, festa della Repubblica. L’appuntamento annuale di Atella è anche questo nella Valla dei Cavalli, della natura e di tante cose buoe. Seguite la coda…e buon divertimento anche ai tanti turisti che saranno in zona.

EQUITURISTICA 2025

Atella. Anche questa nuova edizione di EQUITURISTICA 2025 si annuncia all’insegna dello sport e della natura. Organizzata dall’Associazione Gean (Guardie Equestre Ambientali Nazionali) si terrà nei giorni 30 e 31 maggio e l’1 giugno prossimi presso la Valle Dei Cavalli in Atella (PZ). L’evento mantiene un carattere Internazionale anche grazie al sostegno e patrocinio di: Regione Basilicata, APT, Alsia, Ara, Gal Start 2020, Gal La Cittadella del Sapere, Gal Terre di Argil, Ente Parco del Vulture, Enti Locali. Oltre che da diverse regioni italiane, questa edizione avrà un respiro internazionale con presenze di appassionati dalla Grecia. Particolare soddisfazione da parte di Salvatore Summa che, con costanza e fiducia, promuove la cultura della Equitazione, nel rispetto dell’ambiente e salvaguardia del territorio, fra sport natura ed economia.

Ecco in dettaglio il programma della tre giorni di riflessioni e di gare, nel segno di un turismo che sta dando risultati concreti e che porta la nostra regione in un contesto internazionale.

Armando Lostaglio



SABATO 31 MAGGIO 25 09:00 Gara di Tiro con l’Arco a Cavallo 10:00 Gara di Tiro con l’Arco da Terra 10:30 Dimostrazione e Spettacoli Equestri a cura di Saverio Filace 13:00 Pranzo Conviviale 15:00 Gara di tiro con l’Arco a Cavallo e da Terra 17:30 Convegno ARA Basilicata sul tema: “Piano di assistenza Parassitologica equina in Basilicata e lotta all’antielmintico resistenza” con la partecipazione delle Istituzioni Regionali, Sindaci, Giornalisti, Allevatori lucani esperti di Equitazione nazionali ed esteri. 18:00 Presenterà Teodoro Sdroulias Presidente dell’associazione dei cavalli di razza Autoctona di Tessaglia Con la presenza di Nicola di Niro della Transumanza riconosciuta dall’UNESCO 18:30 Esibizioni e Spettacoli Equestri a cura di Saverio Filace 20:00 Cena conviviale con falò, grigliata e musica all’aperto DOMENICA 1 GIUGNO 25 09:30 Gara di Tiro con l’Arco a Cavallo e da Terra 10:30 Esibizione Equestre con Spettacoli con Equitazione Americana a cura di Saverio Filace 11:30 Passeggiata a Cavallo sui sentieri dei Briganti 13:00 Pranzo conviviale 16:00 Battesimo della sella per grandi e bambini 16:30 Prova di Tiro con l’Arco da Terra per grandi e bambini 17:00 Premiazione a tutti i partecipanti E