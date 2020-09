Un bell’esempio di attaccamento alla città, di sostenibilità e di far muovere testa e gambe nella domenica del voto per le elezioni comunali, con l’invito esteso- se lo vorranno- anche ai candidati sindaci Rocco Sassone e Domenico Bennardi. Tanto per votare c’è tempo in serata, di buon mattino o il giorno dopo. Ci riferiamo al tour, come riporta la puntuale nota del pro sindaco e turista urbano Antonio Serravezza, programmato per la giornata del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi,,insieme al gruppo social ‘’Sei di Matera se…’’. Pronti?

IL PROGRAMMA

Domenica 4 ottobre ritornano le passeggiate attraverso Matera e il territorio circostante. Sono domeniche dedicate alla scoperta delle nostre bellezze e all’insegna della socializzazione, sia pur nel rispetto delle normative anticovid-19. E’ bello camminare, osservare, ammirare, conoscere, fare una pausa, proseguire è certamente il modo più piacevole di esplorare Matera e i suoi dintorni a piedi, con i propri ritmi, facendo una pausa nei posti più belli descritti dalla nostra guida Enzo Montemurro. Questa iniziativa dedicata ai cittadini materani, a cura del popolare gruppo facebook Sei di Matera se…, è iniziata dallo scorso mese di giugno con grande successo di partecipazione. Quest’anno, a causa dell’emergenza l’iniziativa si presenta infatti in forma ridotta, per cui al momento le uscite riguarderanno solo la città di Matera e il Parco della Murgia circostante. Si valuterà la possibilità dell’utilizzo di pullman per tour che garantiranno la visita delle zone più caratteristiche della nostra regione.



Questo è il programma di domenica 4 ottobre:

IL PIANO. ( appuntamento alle ore 9:30 in Piazza San Giovanni)

· Visita alla chiesa romanico-gotica di San Giovanni Battista sec.XIII

· Ipogei di Piazza Vittorio Veneto, chiesa rupestre del Santo Spirito sec. VIII/IX

· Piazza Vittoro Veneto e palazzi del periodo Barocco

· Chiesa di San Francesco

· Chiesa del Purgatorio

· Via Ridola e Piazza Pascoli.