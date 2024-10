A Campo 65 per le Giornate Fai d’Autunno

Quel luogo della memoria, del sacrificio e della speranza, meta di visite da ogni dove di parenti di quanti hanno vissuto in quel campo di prigionia, tra Altamura e Gravina, e di accoglienza profughi dopo, apre alle giornate Fai d’Autunno. Sabato 12 e domenica 13 ottobre , appuntamento, negli orari indicati in locandina, per visitare ”La Memoria che resta” e che ha bisogno di essere ”consolidata” anche con interventi di manutenzione necessari. Il resto ve lo racconterà Domenico Bolognese, ambasciatore nel mondo di Campo 65, e gli altri volontari che portano avanti la memoria dei luoghi.