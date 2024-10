A.A.A …dottate ad Altamura una centralina per il progetto ScienziAria

Quante A… ma ci stanno se vogliamo contribuire a monitorare la qualità dell’aria e ad attivare buone pratiche per migliorarla, abbattendo per quanto possibile il quantitativo di polveri sottili. La campagna attivata dalla Comunità circolare con il progetto ScienziAria è tra queste. Basta compilare un modulo on line e contribuirete ad attivare una preziosa rete di rilevamento in città. Nel comunicato informazioni e contatti. Passate parola e lavorate per l’aria pulita…

IL COMUNICATO

“Adotta una centralina” per misurare la qualità dell’aria in città con ScienziAria

La fase uno del progetto ScienziAria si è conclusa con la costruzione delle prime centraline di

monitoraggio della qualità dell’aria, grazie alle attività di formazione e laboratorio svolte in

Agorateca – Biblioteca di Comunità dall’esperto Francesco “Piersoft” Paolicelli, formatore e

docente presso l’Università LUM di Lecce.

Nella seconda fase, Comunità Circolare intende coinvolgere cittadini e cittadine di Altamura

nell’attività di misurazione dell’inquinamento aereo da polveri sottili. Per questo motivo, è

possibile richiedere l’installazione di una centralina di monitoraggio a casa propria in forma

totalmente gratuita compilando un apposito modulo online.

Al momento, 5 centraline cercano una casa! Se ti piacerebbe misurare la qualità dell’aria che

respiri ogni giorno, soprattutto se la tua zona è molto trafficata, puoi dare disponibilità per

ospitare una centralina per un periodo di almeno 4 mesi.

C’è bisogno solo di uno spazio esterno rivolto su una strada pubblica, dotato di una presa di

corrente e buona copertura della rete Wi-Fi domestica. A parte questo, tutto l’occorrente per

montaggio e configurazione sarà fornito da Comunità Circolare.

Le centraline hanno piccole dimensioni e consumi estremamente ridotti. Infatti, si presentano

come scatolette di 17 x 13 x 8 cm di ingombro e per mantenerle attive 24 ore su 24 bastano

meno di 2 kWh all’anno (circa 2 centesimi di euro al mese).

Le rilevazioni sulla concentrazione di polveri sottili sospese nell’aria (in particolare PM10 e PM2,5)

verranno resi pubblici e messi a disposizione della cittadinanza e dell’amministrazione pubblica,

in accordo con la filosofia Open Data, per poter prendere consapevolezza della situazione

presente in città.

ScienziAria è un progetto di Citizen Science co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del

programma Corpo Europeo di Solidarietà, che mira a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sul

tema della qualità dell’aria nel territorio altamurano.