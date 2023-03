80 buoni motivi per visitare i siti Fai di Basilicata

Per visitarli tutti ci vorrebbe un mese..e ogni volta che il Fai organizza, con scrupolo e passione, le ‘’Giornate’’ di Primavera o d’Autunno c’è sempre il rammarico di non averli apprezzati tutti. Un appunto e un impegno: la prossima volta…senz’altro. Ma in molti casi si tratta di aperture straordinarie. E allora appuntatevi le priorità e attendete un altro momento. Magari quel ‘’bene’’ sarà fruibile grazie alla disponibilità di privati, a un impegno lungimirante degli Enti pubblici nella gestione del patrimonio o dello stesso Fai se potrà lavorare con maggiori risorse. E la Basilicata anche con le giornate Fai è riuscita a far apprezzare un patrimonio di beni culturali e ambientali davvero unico-Chiese, palazzi gentilizi, opere d’arte, giardini, centri storici,piazze , musei,siti archeologici ma anche luoghi inediti che invitano a viaggiare per mare o nello spazio , come la sede della Lega Navale o dello Sparkme space Academy a Matera, o ad apprezzare i luoghi di lavoro come i siti della riforma fondiaria a Policoro, le ‘’ramiere’’ di Nemoli ,il centro di ricerche Metapontum Agrobios o il parco delle cantine di Rapolla. Sono alcuni degli 😯 siti che il Fondo Ambiente italiano propone in Basilicata per le Giornate Fai di primavera, in programma il 25 e 26 marzo prossimo, con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e sensibilizzare sulla tutela il patrimonio culturale e naturale del territorio. Il programma, illustrato dalla presidente regionale del Fai Rosalba Demetrio a Palazzo Bernardini (visitabile durante le giornate) alla presenza dei rappresentati delle sezioni comunali e di istituzioni locali si avvale dell’apporto dei privati che hanno consentito la disponibilità dei luoghi da visitare, dei volontari del Fondo Ambiente e degli apprendisti ciceroni delle scuole. Nel programma delle giornate di primavera figurano luoghi e itinerari della memoria con riflessioni su eventi e storia dei territori. A Matera, oltre a Casa Noha sede del Fai, nel Palazzo dell’Annunziata, sede della biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani’’ si sentirà parlare dei 30 anni dall’iscrizione dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre nel patrimonio dell’Unesco, della Colonia Confinaria a Bosco Salice di Pisticci e delle vie dell’acqua alla Rabatana di Tursi. A Tricarico gli itinerari legati al sindaco poeta Rocco Scotellaro, a Potenza della Monastero e della Porta di San Luca dove è la Caserma del comando provinciale dei carabinieri. Spazio alla natura con il rimboschimento della Fiorita all’insegna di una roccia sempre viva o del tunnel delle fragole a Scanzano. Il resto lo trovate sulle pagine social del Fai e nella nota ufficiale che pubblichiamo di seguito.



GIORNATE FAI IN BASILICATA

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai Volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di Volontari del FAI, affiancati da altrettanti Studenti delle Scuole italiane – gli Apprendisti Ciceroni – formati per l’occasione, ma si fonda anche sulla partecipazione di centinaia di Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore, di anno in anno, vi collaborano, mettendo a disposizione luoghi, risorse e competenze, perché riconoscono in essa un’occasione unica e imperdibile di promozione e di rilancio, e una buona azione per “il Paese più bello del mondo”, che va a beneficio di tutti. Grazie alle Giornate del FAI luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, e ciò ha cambiato talvolta il loro destino, e luoghi chiusi al pubblico, tradizionalmente non considerati beni culturali, hanno scoperto invece di avere un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere. Questa partecipazione larga e trasversale, guidata da un sentimento civile di orgoglio, appartenenza e responsabilità, fa il successo delle Giornate FAI di Primavera.

Altrettanto largo e trasversale è il ventaglio di luoghi e storie da scoprire o approfondire, nascosti e inediti, curiosi e sorprendenti, originali e affascinanti, magari proprio dietro casa: ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, edifici di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani, e poi parchi, aree naturalistiche, giardini e borghi.

«In questi 31 anni di esistenza – sostiene il Presidente del FAI, Marco Magnifico – le Giornate FAI hanno scritto una sorta di Enciclopedia spontanea che a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato Patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano».



Dichiarazione della Presidente Regionale FAI della Basilicata, Rosalba Demetrio

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, con gli artt. 41, 44 e 118, ispira le azioni concrete del FAI.

Negli ultimi anni la nostra Fondazione ha sempre più posto al centro del proprio impegno l’Ambiente, inteso come tutto ciò che è intorno a noi e tutto attraversa in quanto contesto, e ha scelto di ritornare alla denominazione originaria di Fondo per l’Ambiente Italiano. La preposizione “per” non è casuale. Esprime la finalità per cui nel 1975 la Fondazione è nata, occupandosi dell’Ambiente come intreccio indissolubile tra Natura e Storia.

In questa XXXI edizione delle Giornate FAI di Primavera la Basilicata si racconta attraverso 80 aperture straordinarie proposte dalle cinque Delegazioni territoriali e dai Gruppi con il coordinamento della Presidenza Regionale FAI Basilicata e naturalmente dal Bene FAI Casa Noha. Un’opera di valorizzazione immensa, attuata grazie al coinvolgimento dei Volontari FAI attivi in Basilicata, delle Scuole, dei Comuni aderenti, delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche e dei Privati che rendono possibile il grande evento nazionale anche nella nostra Regione.

I paesaggi modellati dalle comunità nei tempi lunghi della Preistoria e della Storia e rappresentati attraverso le opere dei pittori e scultori, degli scrittori, degli architetti e urbanisti, dalla mano e dalla mente dell’Uomo, sono il contesto delle nostre 80 aperture straordinarie che parlano di archeologia, architettura, agricoltura, arte e natura, ricerca e innovazione tecnologica applicata ai grandi temi ambientali su cui il FAI ha impostato le ultime grandi campagne: suolo, acqua, clima, biodiversità. Dalla storia dei palazzi a quella delle chiese, dai borghi immersi nel paesaggio urbano e rurale ai siti archeologici, dalle alture dell’Appennino lucano alle coste ionica e tirrenica, quasi ogni angolo della Basilicata è stato esplorato. È il patrimonio culturale di grande complessità e bellezza che in questa edizione ci proponiamo di far conoscere e valorizzare. È la nostra identità. È l’intreccio della nostra Storia e della nostra Natura”.



La Basilicata propone 80 aperture straordinarie promosse dalle Delegazioni e dai Gruppi di Volontari attivi.

DELEGAZIONE DI MATERA – Capo Delegazione Beatrice Volpe

Per la prima volta la Delegazione propone un intero borgo, Irsina, centro ricchissimo di tesori artistici, alcuni dei quali nascosti, come l’affresco del Cristo scoperto in un’abitazione, in precedenza Chiesa di San Nicola dei Poveri.

Montescaglioso offre un itinerario sulle vie del sacro, con chiese, conventi e un antico ospedale, tutti posti sulla Francigena meridionale.

Matera riscopre la propria ruralità, attraverso tre masserie dalle caratteristiche completamente diverse e dalla storia complessa e avvincente. Non mancano leggende e misteri.

Nei Sassi ci sono altre tracce del passato contadino della città. Nel Caveoso un vicinato ospita una galleria d’arte. Nel Barisano, un insieme di case scavate è diventato un piccolo museo, dedicato al mare che nel Pleistocene copriva questo territorio.

Il frantoio De Miccolis Motta esporrà, negli ampi spazi ipogei, piatti elaborati sulla base della tradizione agricola lucana.

Alla borghesia materana fin de siècle è dedicata la visita a Palazzo Manfredi, in un percorso arricchito da musica, danze e recitazione.

Un’altra magione storica, palazzo Ferraù Giudicepietro ora Bernardini, permetterà un’immersione nel mito, attraverso gli affreschi nelle varie sale e i pannelli che raccontano la scultura classica, fonte ispiratrice di Canova, Rodin e Wildt.

Concludiamo con uno sguardo al domani, attraverso l’Open Space di Palazzo dell’Annunziata dell’Azienda di Promozione Territoriale, per raccontare i primi 30 anni dall’inserimento tra i siti Unesco dei Sassi e del Parco delle Chiese Rupestri, con i conseguenti effetti sullo sviluppo turistico. E ancora la Space Academy, museo a alta tecnologia dedicato allo spazio



PALAZZO DEL MITO (Palazzo Ferraù Giudicepietro, oggi Bernardini)

PALAZZO DELL’ ANNUNZIATA: MATERA, 30 ANNI DI UNESCO

MASSERIA MANDOLALENA

SANTA LUCIA E SUOI MISTERI

CAMPO RIGENERA LA FIORITA: LE RADICI DI UN SOGNO

IPOGEI MOTTA

LEGA NAVALE SASSI DI MATERA

INVITO A PALAZZO (Palazzo Manfredi)

NELLE GROTTE DELL’ARTE: GLI SPAZI SOTTO L’IDRIS (La Galleria Momart)

SOTTO LE STELLE DI MATERA – PARCO A TEMA SULLO SPAZIO (Sparkme Space Academy)



IRSINA

SAN NICOLA DEI POVERI: L’AFFRESCO RITROVATO

IRSINA: IL BORGO RACCONTA

MONTESCAGLIOSO

CHIESA DI SANTA MARIA IN PLATEA

EX CHIESA DI SANTA CROCE

CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI

CHIESA DI SANT’AGOSTINO

CHIESA DI SAN ROCCO PELLEGRINO

CHIESA E CONVENTO DELLA SS. CONCEZIONE

CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO (CHIESA MADRE)

HOSPITALE DELLA SS.ANNUNZIATA E LA FRANCIGENA DEL SUD



GRUPPO FERRANDINA – Capo Gruppo Vincenzo D’Aloia

«Curiamo il paesaggio, coltivandolo. Il ruolo della civiltà rurale nella tutela e per lo sviluppo».

Su queste linee guida, che il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano ha tracciato nel XXVII Convegno Nazionale a Viterbo, il Gruppo FAI di Ferrandina della Delegazione FAI di Matera guidata da Beatrice Volpe e il coordinamento della Presidente FAI della Basilicata Prof.ssa Rosalba Demetrio, con i Volontari dei paesi afferenti: Grottole, Miglionico Pomarico e Salandra, si muove nelle Giornate FAI di Primavera 2023.

Con la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Grottole, il Convento di S. Francesco, la Conceria delle pelli e il Fossato del Castello di Miglionico, insieme all’Arte di Gennaro Scandiffio a Pomarico e la Cappella rurale della Madonna dei Mali a Ferrandina, il Gruppo procede ancora una volta, nella ricerca di quel connubio indivisibile tra Arte, Storia, Paesaggio e Acqua, in quel profondo legame che produce nel territorio molteplici forme di “vita e biodiversità”.

CAPPELLA RURALE DELLA MADONNA DEI MALI (Ferrandina)

CHIESA MADRE SANTA MARIA MAGGIORE (Grottole)

CASTELLO DEL MALCONSIGLIO (Miglionico)

CONVENTO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI (Miglionico)

LA PITTURA DI GENNARO SCANDIFFIO (Pomarico)



DELEGAZIONE DI POTENZA – Capo Delegazione Angela Malaspina

La Delegazione di Potenza propone 12 aperture, che comprendono elementi significativi del patrimonio storico e artistico, palazzi, monasteri, chiese e castelli. Si tratta di edifici che costituiscono parte integrante del paesaggio architettonico locale, luoghi che spesso sono sotto i nostri occhi tutti i giorni e a cui lo sguardo si è in un certo senso assuefatto.

Sono tuttavia dei luoghi che esprimono un forte legame con il contesto sociale di riferimento, con consuetudini religiose e popolari, con l’evoluzione storica ed urbanistica dei luoghi.

Il filo conduttore che ha portato alla elaborazione dell’itinerario proposto dalla Delegazione è stato quello di evidenziare in tali strutture, sia quelle più rilevanti per dimensione e per importanza, che quelle minori e meno note, questo importante legame.

A Potenza continuiamo il percorso, già iniziato con Palazzo Loffredo nelle Giornate di Autunno, per approfondire la conoscenza del centro storico, e lo faremo con gli Apprendisti Ciceroni di due Licei cittadini, il Liceo Classico Orazio Flacco e il Liceo Scientifico Galileo Galilei.

Racconteremo IL SALOTTO DELLA CITTA’: PIAZZA PAGANO E TEATRO STABILE. Il teatro, voluto dai suoi stessi abitanti è, insieme a Piazza Mario Pagano, un luogo fortemente identitario della città capoluogo e concentra rilevanti palazzi istituzionali. La visita descriverà l’evoluzione urbanistica e architettonica di Piazza Mario Pagano e del Teatro Stabile, edificato nel 1857 ed inaugurato nel 1881, in occasione della visita del Re Umberto I. Si percorrerà la storia della Piazza dal 1806 fino alla risistemazione di Gae Aulenti.

Il Monastero di San Luca, con la omonima Porta, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo urbanistico dell’area in cui insiste. Il Monastero, la cui esistenza è attestata fin dal 1271, in origine ospitò le suore benedettine, successivamente fu assegnato alle Clarisse, per essere soppresso il 17 febbraio 1871. L’edificio fu adibito a Caserma dei Carabinieri per decreto di Carlo Alberto nel 1814.

La chiesa di Sant’Antuono Abate a Sasso di Castalda, antico riferimento religioso per la benedizione degli armenti, la chiesa di San Vincenzo Ferreri a Bella, dedicata alla preghiera finalizzata alla purgazione delle anime dei morti, la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Savoia di Lucania, il cui culto si fonda su antichi riti pagani etnobotanici.

Un grande attrattore è Il Castello di Brindisi di Montagna, antica roccaforte difensiva che ha dominato dai tempi di Federico II la storia del suo territorio e dei suoi abitanti.

A Laurenzana si propone una passeggiata nel Borgo, per ammirare i palazzi delle famiglie importanti, case in pietra, archi e sottopassaggi.

A Moliterno si visiterà Palazzo Racioppi, antica sede di un Pio Monte di Pietà, denominato dell’Annunziata, con annesso Ospedale per i poveri, approvato nel 1595 con Bolla papale.

A Muro Lucano si propone il Palazzo della Società Operaia del Mutuo Soccorso, fondata nel 1877 da 41 cittadini di Muro Lucano, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività economiche, la moralità, l’aiuto reciproco tra gli operai.

La Villa Romana di Barricelle, prezioso recente ritrovamento archeologico, ci riporta pure ad una storia minore, legata alla usanza, nel I sec. a.C., di ricche famiglie aristocratiche di costruire delle ville in campagna, al centro dei latifondi, per facilitare il controllo e la gestione delle proprietà fondiarie.

Castronuovo Sant’Andrea, piccolo borgo remoto, continua a sorprenderci con le sue belle mostre. Il MIG ospiterà una mostra di assoluto rilievo: “José Ortega e Castronuovo di Sant’Andrea”, che riassume la lunga amicizia dell’artista con lo storico dell’arte Giuseppe Appella.

E infine Tito, una nuova apertura, dal nome suggestivo, Dalle Carte all’Arte: Le Vie Della Conoscenza, un itinerario che lega elementi diversi ma convergenti: la visita parte dal Fondo Carlo Alianello, che raccoglie le testimonianze letterarie e di vita di Carlo Alianello, di origini titesi, e il Chiostro del Convento Sant’Antonio da Padova, affrescato dalla scuola dei Todisco e del Pietrafesa.

Si tratta nell’insieme di un patrimonio immobiliare di rilevante importanza, espressione dell’intimo legame del territorio con il suo popolo.



1. BELLA – CHIESA DI SAN VINCENZO FERRERI

2. BRINDISI DI MONTAGNA- Il castello di Brindisi di montagna

3.Castronuovo Sant’Andrea-JOSÉ ORTEGA E CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 1966-1989

4. LAURENZANA-PERCORSO NELLA CONOSCENZA, I PALAZZI STORICI DEL BORGO

5. MARSICOVETERE -Villa Romana

Lungo la riva sinistra dell’Agri, a 20 chilometri da Grumentum, sorge la villa romana di Barricelle, individuata

6. MOLITERNO – PALAZZO RACIOPPI E CHIESA DELL’ANNUNZIATA

7. MURO LUCANO – PALAZZO DELLA SOCIETÀ OPERAIA E MOSTRA FOTOGRAFICA

8. POTENZA – IL SALOTTO DELLA CITTA’: PIAZZA PAGANO E TEATRO STABILE

9. POTENZA – MONASTERO E PORTA SAN LUCA: DA LUOGO DI CULTO A CASERMA

10. Sasso di Castalda – CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE O SANT’ANTUONO

11. Savoia di Lucania-LA CHIESA DI SANTA MARIA: TRADIZIONE ED ETNOBOTANICA

12.TITO – DALLE CARTE ALL’ARTE: LE VIE DELLA CONOSCENZA

GRUPPO LAGONEGRESE – POLLINO

CAPPELLA SAN LEONARDO, CASTELLUCCIO SUPERIORE

MADONNA DI COSTANTINOPOLI, CASTELLUCCIO SUPERIORE

CHIESA MADRE S. MARGHERITA V.M., CASTELLUCCIO SUPERIORE

PALAZZO MARANGONI – MUSEO DEL PATRIMONIO CULTURALE, LAURIA

LE PICCOLE GEMME DEL BORGO E LO SPLENDORE DEL CASTELLO, MARATEA

CHIESA DI SAN NICOLA E CRIPTA, RIVELLO

CHIESA DI SANTA BARBARA, RIVELLO

COMPLESSO MONUMENTALE SANT’ANTONIO, RIVELLO

LA RAMIERA, NEMOLI



DELEGAZIONE FAI DELLA COSTA JONICA – Capo Delegazione Franca Digiorgio

L’evento che ci accingiamo ad offrire, oltre ad una festa di piazza, sarà anche una preziosa occasione per spiegare, attraverso l’attenta scelta dei luoghi e la narrazione che ne verrà fatta, la visione culturale della Fondazione presentata ogni anno in occasione del Convegno Nazionale FAI che si è tenuto a febbraio. Il Convegno di quest’anno, giunto alla XXVII edizione, è stato come sempre incentrato su un tema di grande attualità per il FAI, per cui dopo l’Ambiente e il Paesaggio: l’Agricoltura. Così, come Delegazione FAI della Costa Jonica, che copre tutto il territorio del Metapontino, coordinando le attività dei 12 Comuni afferenti (Bernalda, Pisticci, Scanzano, Policoro, Rotondella, Nova Siri, San Giorgio L., Valsinni, Colobraro, Tursi, Montalbano J. e Craco), consideriamo la trilogia Ambiente, Paesaggio e Agricoltura la connotazione identitaria del nostro territorio. In tal senso è orientato l’impegno della Delegazione per il paesaggio, che nel Metapontino specialmente, oltre ad essere paesaggio rurale è un’opera d’arte collettiva, frutto del lavoro di generazioni che lo hanno modellato, e anche trasformato, e perciò testimonianza preziosa della nostra storia e della nostra cultura. Per non rischiare di compromettere questo patrimonio servono regole condivise, competenze aggiornate, procedure e strumenti efficaci a servizio di una tutela che non vieta, ma orienta e accompagna lo sviluppo. Per l’occasione, la Delegazione FAI della Costa Jonica, promuove una immersione rigenerante quasi terapeutica nel variegato paesaggio jonico lucano. Ripercorrendo sì le tracce evolutive della storia negli scorci paesaggistici dell’Arco Jonico Metapontino e, nel contempo, promuovere un patrimonio culturale “originale”, che si allontana dall’immagine tradizionale, ma che rientra appieno nello spirito educativo della missione del FAI, sottolineando la trasformazione, di cui l’uomo è protagonista e responsabile, proponendo i principi di sviluppo ed innovazione che hanno determinato l’evoluzione storica e produttiva del nostro territorio, con l’individuazione di aperture “bandiera”. In tale ottica, ci è sembrato importante offrire un tour nel nostro variegato paesaggio rurale, focalizzando l’attenzione su tre punti cardine dell’agricoltura del Metapontino: la produzione, l’innovazione e la ricerca. Pertanto, dopo una suggestiva immersione nei tunnel di fragole, l’eccellenza metapontina, a Scanzano J., si potrà proseguire alla scoperta della vera ESSENZA Lucano a Pisticci Scalo, dove il Museo che sorge nell’antica fabbrica dell’Amaro Lucano apre le porte ai visitatori del FAI ed in via eccezionale dopo un percorso esperienziale dai giardini alle camere olfattive offrirà l’anteprima della Bottaia, sala con 36 botti di prossima apertura. A Bernalda poi si potrà visitare la prima fattoria sportiva d’Italia, una tenuta vitivinicola, dove una pista off-road si snoda tra vigneti e uliveti per corsa a piedi e bike cross, oltre a spazi attrezzati per atletica e arti marziali. Proseguendo per Metaponto, si può raggiungere il Centro Sperimentale Metapontum Agrobios, un centro di eccellenza della Ricerca in campo biotecnologico. Le aperture proseguono per tutta la Costa Jonica in 10 Comuni offrendo paesaggi variegati, costieri, collinari e rurali, dai trekking urbani nei borghi di Rotondella, Valsinni e della Rabatana di Tursi alle preminenze storiche, architettoniche e culturali.

BERNALDA e METAPONTO

Centro Ricerca Sperimentale Agrobios – Pantanello

Tempio di Hera, già cattedra di Pitagora in Megale Ellas

Fattoria Sportiva Mastrangelo

PISTICCI

Colonia confinaria di Bosco Salice

Alla scoperta della vera Essenza Lucano

CRACO

La chiesetta della Madonna della Stella

MONTALBANO J.

Archivio Storico e Libraria Società Operaia di Mutuo Soccorso



SCANZANO J.

Il Tunnel di Fragole

La Torre del Faro

POLICORO

I Luoghi della Riforma Fondiaria

Il Palazzo Baronale

I luoghi di Heraclea: Museo della Siritide e Parco Archeologico

TURSI

Le vie dell’acqua

NOVA SIRI

Le vasche di Sant’ Alessio

ROTONDELLA

Alla scoperta del borgo di Rotondella

VALSINNI

ALLA SCOPERTA DI STORIE, MITI E PERSONAGGI DI VALSINNI

DELEGAZIONE DI TRICARICO E DELLA LUCANIA INTERNA – Capo Delegazione Sabrina Lauria

ELENCO APERTURE

TRICARICO

1. I luoghi di Rocco Scotellaro

ACCETTURA

2. Museo dei culti arborei

ALIANO

3. Alianello e i calanchi

CAMPOMAGGIORE

4. Ruderi di Campomaggiore vecchio, la citta dell’Utopia

GARAGUSO

5. Palazzo Moles

GORGOGLIONE

6. Il sentiero delle fornaci

GRASSANO

7. Gli affreschi del convento del Carmine

8. Cappella Abbatangelo

PIETRAPERTOSA

9. Convento e Chiesa di San Francesco

STIGLIANO

10. Taverna dell’Acinello sul torrente Sauro

La Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna per le Giornate FAI di Primavera 2023 focalizza l’attenzione su specifici ambiti tematici.

Tema del patrimonio immateriale – Raccontare la figura di un “uomo illustre” attraverso i luoghi

Tricarico come anteprima delle iniziative per il Centenario della nascita di Rocco Scotellaro dedica le aperture delle Giornate FAI di Primavera 2023 ai Luoghi di Rocco Scotellaro proponendo il “Parco della poesia di Scotellaro”, già candidato come luogo del cuore.

Un itinerario di visita per le vie del borgo nei luoghi di Scotellaro, dal piazzale di Santa Croce, dominato dalla torre normanna e dal castello, alla casa del poeta nel quartiere Monte, normalmente chiusa, dal Centro di documentazione alla piazza centrale del paese, fino ai quartieri arabi della Rabata e della Saracena, accompagnati dalla poesia e dalla prosa, da ricostruzioni storiche, musiche e narrazioni. Scotellaro ebbe intensi rapporti con Carlo Levi, Adriano Olivetti e Manlio Rossi Doria, la sua figura sollecitò l’attenzione di antropologi, sociologi, architetti, fotografi di fama internazionale che ancora oggi continuano ad attualizzarne il messaggio. Un’occasione di conoscenza e approfondimento del Borgo e del “Sindaco – poeta della liberta contadina” in una modalità inconsueta e immersiva.



Tema del patrimonio immateriale – Riti e tradizioni

Ad Accettura, immersi nel Borgo all’interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti lucane, si potrà visitare il Museo dei culti arborei che svolge anche l’attività di centro visite. La struttura è stata inaugurata nel 2005 e raccoglie l’eredità del prof. Giovanni Battista Bronzini e dell’antropologo Ferdinando Mirizzi. Il Museo possiede anche una biblioteca fornita di testi sui culti arborei in Italia e in Europa e una videoteca con filmati sulle feste del Maggio.

Tema storico-naturalistico con percorsi extraurbani che coniugano il racconto storico con il valore ambientale e il contesto paesaggistico.

Ad Alianello, un piccolo borgo abbandonato scelto, come ormai molti luoghi lucani, come set cinematografico per alcune scene della fiction “Imma Tataranni” si propone una escursione tra i calanchi che lo circondano, una distesa di dune d’argilla che si perdono a vista d’occhio.

A Campomaggiore, la “Città dell’Utopia”, un esempio di “politica sociale” illuminata. Si potranno osservare i ruderi del palazzo baronale e della chiesa, l’impianto dell’antico dell’insediamento, le installazioni artistiche, in uno scenario quasi irreale, circondato da montagne e fitti boschi e da una natura incontaminata.

A Stigliano, un itinerario insolito e inedito tra le antiche taverne disseminate nel territorio, la taverna di Acinello, col mulino ad acqua adiacente che vide ferocemente scontrarsi, nella piana sottostante, i briganti di Crocco e l’esercito unitario. Prossima al torrente Sauro, essa è tornata a rivivere, in un appassionante romanzo.

A Gorgoglione uno slow walking nell’itinerario che parte dal centro storico e arriva alle antiche fornaci. I partecipanti potranno godere della bellissima vista sulla fiumarella di Gorgoglione e trascorrere del tempo tra secolari piante di ulivo.



Tema arte e architettura con percorsi all’interno dei Borghi.

A Grassano si riscoprono antichi affreschi, recentementi restaurati, nell’antico Convento del Carmine oggi sede del Municipio. Due preziose e curiose opere pittoriche, affreschi settecenteschi di anonimo pittore di scuola napoletana che offrono all’occhio dell’occasionale visitatore interessanti rimandi allegorici legati all’arte sacra, alla vita tradizionale delle genti lucane e alle mode del vestire e del mangiare dell’Italia del Sud e della città melitense di Grassano.

Altra apertura inedita offre la storia della misteriosa Cappella Abbatangelo, legata a numerose leggende come quella del “munachicchio” che spaventava i viaggiatori e di una antica maledizione.

A Garaguso scopriremo un’antica dimora storica, recuperata per amore e per passione dai proprietari, una scommessa in un borgo così piccolo che ci permette di visitare le sale e le cantine del PALAZZO MOLES, conoscere le origini della famiglia, ascoltare storie di comandanti, nobili medici e briganti. Un cammino a ritroso dai giorni nostri al 1700, in relazione con la storia del paese, cultura e tradizioni.

A Pietrapertosa ammireremo l’antica Chiesa e Convento di San Francesco con pregevoli opere d’arte, è l’occasione per ospitare una mostra fotografica di Rocco Giorgio sulla transumanza per un immediato rimando al contesto paesaggistico che possiamo ammirare dal belvedere del convento.



DELEGAZIONE VULTURE MELFESE E ALTO BRADANO – Capo Delegazione Paola D’Antonio

Le Giornate FAI di Primavera 2023 nella Delegazione Vulture Melfese Alto Bradano saranno caratterizzate da una interessante apertura che è quella della Chiesa SS Annunziata di Genzano di Lucania, Luogo del Cuore più votato della Basilicata! I visitatori saranno incuriositi e ammirati dalla bellezza della Chiesa, con il suo portale cinquecentesco e la cromia tardo barocca dell’apparato decorativo interno, dal fascino misterioso degli ambienti del Monastero clariano piu’ antico della Basilicata e dalla suggestività del paesaggio circostante. Sempre nel Vulture, i Volontari FAI promuoveranno le visite del Museo Diocesano e la Cattedrale di Melfi, con la possibilità inoltre di percorrere il percorso della Via Crucis che conduce alla Chiesa dei Cappuccini con annesso Convento e con statua che raffigura Papa Urbano II venuto a Melfi nel 1089 per il III Concilio e nella parte sottostante sono raffigurati Roberto il Guiscardo ed i papi Onorio III, Innocenzo II, Pasquale II, Gregorio II, Alessandro II, Niccolò II, S. Leone IX e Giovanni Paolo II con tutte le date dei vari Concili tenuti a Melfi.

E per concludere due interessanti percorsi che restituiscono l’immagine dei territori bucolici della Delegazione, caratterizzati da percorsi naturalistici straordinari e luoghi di produzioni tipiche di alto valore; si tratta del Percorso all’interno del Borgo antico di Ginestra con l’accesso alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, alla Chiesa Madre di San Nicola Vescovo, al Palazzo Allamprese, al delizioso borgo tra stradine e vicoli con duplice denominazione italiana e arbëreshë,

Altro nel Comune di Rapolla, con apertura e visita alla Cattedrale, alla Torre dell’orologio, alla Chiesa di Santa Lucia; dalla Chiesa di San Biagio alla Chiesetta, della Madonna della Stella, all’Albero del Tiglio, fino al Parco Urbano delle Cantine.

Promozioni che mettono in luce la multifunzionalità storica, paesaggistica e produttiva dei nostri territori!

GINESTRA, UN PICCOLO BORGO DALLA GRANDE ANIMA

CHIESA E MONASTERO DI S. MARIA ANNUNZIATA, GENZANO DI LUCANIA

MUSEO DIOCESANO, MELFI

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, MELFI

CHIESA DEI CAPPUCCINI E CONVENTO, MELFI

PROFUMI E SAPORI NEL PARCO URBANO DELLE CANTINE DI RAPOLLA



APERTURE A CURA DI CASA NOHA

Prenota su www.giornatefai.it

CASA NOHA – Bene del FAI in Recinto Cavone, 9 – Matera

I SASSI INVISIBILI

A due passi dal Duomo, sulla Civita di Matera, Casa Noha si propone al visitatore come “porta d’ingresso” alla città, ripercorrendone la storia grazie a un innovativo progetto di comunicazione.

Con la sua struttura in tufo, i soffitti a volta, i delicati intagli e le cornici, l’edificio rappresenta un esempio di architettura privata dei Sassi, costruita dalla famiglia nobile De Noha alla fine del 1400.

Per volontà degli eredi, innamorati della loro terra e desiderosi di condividerne la storia e la bellezza con tutta la collettività, la Casa è stata donata al FAI nel 2004. In sintonia con questa giusta aspirazione, la Fondazione ha realizzato un accurato restauro conservativo e ha progettato un inedito e avvincente viaggio multimediale che narra il territorio da diverse prospettive: dall’architettura alla storia dell’arte, dall’archeologia alla storia del cinema.

Un inedito e coinvolgente video – “I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera” – ideato da Giovanni Carrada con il coordinamento scientifico di Rosalba Demetrio e proiettato sulle pareti delle stanze, che offre al visitatore una ricostruzione completa della storia della città dalle origini a oggi.

Orari di apertura

Sabato 25 Marzo dalle 10 alle 18, Domenica 26 Marzo dalle 10 alle 17

Visite ogni 40 min.

Prenotazione consigliata

INGRESSO A CONTRIBUTO MINIMO SUGGERITO 4€

EVENTO ESTERNO AL BENE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

Prenota su www.giornatefai.it



MATERA E IL CINEMA

Tour – Matera e il cinema

Il paesaggio immutato nel tempo, che fa di Matera una città unica al mondo, ha attratto ed ispirato registi e sceneggiatori da tutte le parti del mondo. I Sassi di Matera, abitazioni rupestri antichissime, risalenti al Paleolitico, sono state costruite scavando nella roccia calcarea. Sotto le case, lo strapiombo sul burrone che affaccia sul torrente Gravina, sfondo ideale per ambientazioni arcaiche e senza tempo. A partire dagli anni 50’ la città è stata considerata un vero e proprio set cinematografico, un palcoscenico naturale che ha offerto innumerevoli e straordinarie location.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera e del 30° anniversario dell’iscrizione dei Sassi nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO, Casa Noha vi porta tra le location che hanno visto Matera protagonista del grande cinema, un percorso inedito per guardare la città dei Sassi con gli occhi dei più importanti cineasti. Un tour tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso dedicato ai film che hanno unito cinema e paesaggio, dietro la cinepresa e che hanno dato vita a capolavori come “La Lupa”, “Il Vangelo secondo Matteo”, “The Passion”, “Ben Hur, ” il sognante “L’uomo delle stelle” senza dimenticare l’ultimo capitolo della saga di James Bond. La passeggiata terminerà con la visione di alcune proiezioni dei film all’interno della suggestiva cantina del locale “La Lopa” nel Sasso Caveoso.

MODALITA’ DI VISITA

Partenza da Casa Noha sabato e domenica ore 16.

Prenotazione obbligatoria

Si consiglia abbigliamento comodo e adeguato al tipo di attività, acqua, mascherina e gel disinfettante per le mani.

Si ringrazia:

Ristorante “La Lopa”

INGRESSO A CONTRIBUTO MINIMO SUGGERITO:

8€ PER GLI ISCRITTI FAI

10 € PER I NON ISCRITTI FAI



TOUR – MATERA E L’ACQUA

Visita del centro storico e degli antichi rioni della città con particolare attenzione al sistema di raccolta delle acque. Elemento fondamentale per la città di Matera e per il quale è stata insignita Patrimonio dell’Umanità nel 1993. In occasione delle Giornate FAI di Primavera e del 30° anniversario dell’iscrizione dei Sassi nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO, Casa Noha vi porterà alla scoperta delle antiche cisterne, dei sistemi di raccolta delle acque e dei solchi naturali che convogliavano l’acqua verso il sottostante torrente Gravina. Una passeggiata dedicata ad un tema di vitale importanza per l’umanità e che oggi, più che mai, richiama la nostra attenzione sui cambiamenti climatici e fenomeni metereologici estremi.

Durante il percorso visiteremo presso la struttura ricettiva Piano Piano Rooms, una grande cisterna recuperata e valorizzata messa a disposizione per lo svolgimento di attività culturali.

MODALITA’ DI VISITA

Partenza da Casa Noha domenica ore 10:45.

Prenotazione obbligatoria

Si consiglia abbigliamento comodo e adeguato al tipo di attività, acqua.

Si ringrazia: La struttura ricettiva, Piano Piano Rooms

INGRESSO A CONTRIBUTO MINIMO SUGGERITO:

8€ PER GLI ISCRITTI FAI

10 € PER I NON ISCRITTI FAI

Anche i Beni del FAI, dal Piemonte alla Sicilia, dal Trentino alla Sardegna, partecipano alla grande festa delle Giornate di Primavera e saranno aperti eccezionalmente a contributo libero. Per la prima volta nel 2023 si potrà scoprire Villa Caviciana a Gradoli (VT), la prima azienda agricola della Fondazione appena presentata, che si estende sulla sponda settentrionale del Lago di Bolsena – con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli – e che produce olio, vino e miele.

Le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali in collaborazione con il FAI. Dal 20 al 26 marzo la Rai sarà nuovamente in prima linea a sostegno del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e attraverso RaiPlay per creare un racconto corale che metterà al centro la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. Come dichiara la Presidente Rai Marinella Soldi: “La Rai da oltre dieci anni è al fianco del Fondo per l’Ambiente Italiano per valorizzare e tutelare la bellezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Anche quest’anno – attraverso radio, televisione e RaiPlay – vogliamo sensibilizzare il pubblico supportando la campagna di raccolta fondi per i Beni del FAI, tra ville, castelli, boschi, abbazie e torri. Crediamo in un servizio pubblico che sappia raccontare l’arte e la storia del nostro Paese con passione e competenza”.

Rai è Main Media Partner del FAI per sensibilizzare tutti gli italiani alla cura e valorizzazione del nostro Paese e supporta in particolare le Giornate FAI di Primavera 2023, anche attraverso la raccolta fondi solidale autorizzata da Rai per la Sostenibilità – ESG e promossa sulle reti del servizio pubblico.

Elenco completo dei luoghi aperti in BASILICATA e modalità di partecipazione all’evento su

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=BASILICATA

IMPORTANTE: Si raccomanda di controllare sul sito

i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione.

Verificare sul sito anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.

Le Giornate FAI di Primavera 2023 hanno ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica e si svolgono con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della cultura, di Regione Basilicata, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze armate che durante le Giornate FAI di Primavera concedono l’apertura di alcuni loro luoghi simbolo.

Un ringraziamento per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento e un grazie particolare alla Croce Rossa Italiana per la partnership consolidata e per aver concesso in questa occasione l’apertura di suoi beni.

Grazie alla Direzione centrale degli Affari dei Culti e l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno per aver concesso l’apertura della Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino a Palermo.

