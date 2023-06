30° Unesco. Matera non dimentichi il sistema delle acque

Ci mancherebbe. Il dossier di candidatura redatto dall’architetto Pietro Laureano, che ha consentito di iscrivere Matera, con i rioni Sassi e l’habitat rupestre, nelle liste del Patrimonio dell’Unesco, era incentrato proprio sul formidabile e unico sistema delle acque che ha riscontri nell’area Mediterranea, in Africa e Asia. A ricordarlo l’archiettto materano Angelo Stagno che ne ricorda la funzione per le popolazioni e la necessità di curarne la manutenzione, naturalmente. Anche in relazione ai cambiamenti climatici che impongono di curarne l’efficienza, trattandosi di tecniche tradizionali di raccolta e distribuzione. Un modo e un consiglio per programmare e preservare un patrimonio, ereditato da una cultura millenaria, e che va trasmesso possibilmente integro alle generazioni future. E’ la scommessa del trentennale, aldilà della convegnistica celebrativa. Buone pratiche ed esempi concreti.



LA RIFLESSIONE DI ANGELO STAGNO

“Aldilà dei ricordi, delle targhe e delle foto di rito serve un progetto per valorizzare gli itinerari degli ipogei e dei percorsi dell’acqua. Del resto, e lo abbiamo scritto e ricordato, oltre un anno fa, il 2023 segna il trentennale dell’Iscrizione dei rioni Sassi e del parco rupestre tra i Beni dell’Umanità.”

mi riporto a quanto, in molti articoli comparsi su giornalemio.it , attestazioni, richiami e riproposte, si sia argomentato sul recupero funzionale e fattivo, non necessariamente verbale, del Patrimonio UNESCO legato alle cisterne “Vuote” in cui i percorsi dell’ acqua sono solo un argomento di racconto per le guide turistiche e non una infrastruttura

insostituibile della “Città dei Sassi” che ha funzionato e funzionerebbe solo in ragione di tale istanza. Ci si impegna quindi ad illustrare egregiamente e nel dettaglio ai visitatori della nostra Città, come siamo in grado di distruggere manifestamente e progressivamente il nostro stesso patrimonio. La macchina di raccolta delle acque meteoriche, così come tutte le macchine, se non funziona si rovina e nella fattispecie porta alla rovina anche tutto il resto a cui è strutturalmente e logisticamente legata. La violenza dell’ acqua è notoriamente irrefrenabile e non teme gli alberghi di lusso o le ristorazioni inserite in ambienti “molto ben opportunamente allestiti” . Non mancheranno ad arrivare le imminenti “bombe d’acqua” della stagione estiva con relative conseguenze ad attestare palesemente questa mancanza di attenzione amministrativa e politica, ma soprattutto gestionale e tecnico-culturale del luogo e delle sue peculiarità storiche ed architettoniche.

Non mi dire che si dorme, quando ci sono in gioco le sostanze economiche della Città e della Regione, sarebbe anche troppo comodo o romantico immaginarlo.

Prima che il disastro sconvolga “improvvisamente” l’opinione pubblica e si resta in attesa dei fondi destinati al recupero dei danni causati dalla calamità, ci si impegni a salvaguardare un patrimonio riconosciuto come unico ed insostituibile ed appartenente all’ intera Umanità, ormai alla mercè della maleducazione dei pochi ed alla falsa noncuranza amministrativa della politica locale, ben attenta a salvaguardare accuratamente interessi e dinamiche ben camuffate dietro la facciata di fragili quanto inutili paraventi.

Le giostre e le luminarie passeranno ma i danni causati dalle – “alluvioni” – al patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, rimarranno molto a lungo.

Angelo Stagno