Sarà presentato domani, martedì 29 dicembre, alle ore 18.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul Canale You Tube e sul sito internet di Altrimedia Edizioni (www.altrimediaedizioni.com) “ILVA. Lavoro e bugie contro salute e verità” (Altrimedia Edizioni, prefazione del magistrato Roberto Oliveri Del Castillo, postfazione di Alfonso Pecoraro Scanio), il volume scritto dall’avvocato Maurizio Rizzo Striano, un legale che ha seguito “dall’interno” tutte le vicissitudini dal 2006, con il Governo Prodi fino all’attualità recente – con il discusso stabilimento di Taranto sul banco degli imputati – e ha ripercorso le tappe salienti di una questione sulla quale non è ancora stata scritta la parola fine.

Con l’autore interverranno il magistrato Oliveri Del Castillo, Alfonso Pecoraro Scanio e il direttore dell’Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin Angelo Consoli. L’evento sarà moderato dal giornalista Antonio Cianciullo.

De libro avevamo già dato conto in un altro articolo di qualche giorno fa : https://giornalemio.it/ambiente/il-libro-ilva-lavoro-e-bugie-contro-salute-e-verita-di-maurizio-rizzo-striano/