2 luglio. Non disponibile a Matera servizio raccolta rifiuti

E’ la festa della Bruna, e come riportato nel calendario di raccolta, il servizio di raccolta di rifiuti nella città di Matera non sarà disponibile come accade per il 1 gennaio, 1 maggio, 2 giugno , 2 luglio naturalmente, 15 agosto e 25 dicembre. Cosp Tecnoservice, la società che gestisce il servizio, ricorda che il servizio di prelievo dei mastelli della raccolta differenziata porta a porta non ci sarà e che resteranno chiusi i centri di raccolta comunale. Si riprende il 3 luglio con la consueta programmazione.