2 Luglio in piazza Duomo contro l’ assalto pipì. Comune potenzia servizi igienici

Com’è andata nella serata del 2 luglio in piazza Duomo per l’assalto ai bagni autopulenti? Ne erano stati installati tre, ma qualcuno ha tentato comunque di raggiungere gli spazi di Recinto Annunziata Vecchia…trovando a far da barriera umana Michele Morelli, che ci aveva segnalato la questione https://giornalemio.it/cronaca/che-ci-vuole-due-bagni-autopulenti-in-piu-in-piazza-duomo-per-il-2-luglio/. E così, ci racconta Morelli, c’è stato comunque un assalto a quella che è considerata, a torto, terra di nessuno.



.Ma Michele sbracciandosi e sfiorando il corpo a corpo è riuscito a respingere gli attacchi, indirizzando quanti erano spinti da impellenti stimoli di minzione ad aspettare il turno nei tre punti consentiti. Evidentemente non bastano. Una soluzione? Ci sono sedi istituzionali dopo poter consentire ai poveri pellegrini di fare pipì con tranquillità, ma con un numero adeguato di bagni. Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha fatto sapere, con un comunicato, di aver potenziato il numero di servizi per tutta l’estate. Bene. Attendiamo che si provveda, soluzioni del contenzioso a parte, anche per la stazione dei bus di via Don Sturzo…al rione Villa Longo, sprovvista di bagni.



Potenziati i servizi igienici della città.

In occasione della festa patronale e per tutta l’estate fino al 30 settembre, l’Amministrazione comunale ha potenziato i servizi igienici della città, ampliando gli orari di apertura e pulizia dei bagni pubblici al piano e nei rioni Sassi. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore all’Igiene urbana Massimiliano Amenta. In particolare, i bagni pubblici resteranno aperti senza osservare la pausa di metà giornata. L’orario estivo riguarda il bagno di piazza Vittorio Veneto, aperto fino alle 22, e quelli di via Fiorentini (riaperto dopo i lavori di riqualificazione) e via Madonna delle Virtù nei Sassi, in settimana aperti fino alle ore 17, nei weekend e giorni festivi fino alle 19. Anche in questi due bagni sarà garantita l’apertura con orario continuato, come per quello nella villa comunale “Unità d’Italia”. Fino ad oggi, come avvenuto per tutta la durata della festa, è garantito anche l’utilizzo del bagno situato negli ipogei di piazza San Francesco.



Si è cercato di dare una programmazione per tutto il periodo estivo, assicurando anche l’apertura del bagno di via Fiorentini recentemente riqualificato. -spiega l’assessore Amenta- Per fare ciò, sono state messe in campo risorse utili a garantire un’offerta di servizi essenziali, adeguata ai visitatori che raggiungeranno in grandi numeri la nostra città nei prossimi tre mesi».

Matera, 3 luglio 2024

