Non avevamo dubbi. E i sindaci delle province di Matera, Potenza, Bari e Taranto dei comprensorio bradanico e murgiano hanno fatto quadrato e oltre a esprimere contrarietà alla presunta idoneità della Sogin per ospitare il sito unico nazionale per rifiuti radioattivi, invitano i governi regionali a mettere a punto documenti e strategie per respingere un disegno, che penalizzerebbe territoriali e popolazioni. Si tratta ora di mettersi a valorare con serietà entro i 60 giorni indicati dall’Avviso della Sogin per presentare le osservazioni. Naturalmente popolazioni vigili e propositive. Prima il documento e poi, se sarò necessario, anche le proteste di piazza

IL DOCUMENTO

Premesso

– che la Sogin Spa, società pubblicata incaricata della dismissione degli impianti nucleari e della

messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, a seguito del nulla osta ricevuto dal Governo in data

30 dicembre 2020, ha provveduto alla pubblicazione della Carta nazionale della aree

potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani;

– che la pubblicazione dell’avviso pubblico avvenuto in data 5 Gennaio 2021, da parte di Sogin

Spa, con il quale si da formalmente avvio alla procedura di consultazione pubblica

propedeutica alla localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale dei rifiuti

radioattivi e relativo parco tecnologico, come da ex D.lgs. 31/2010, ha sollevato non poche

preoccupazioni negli enti locali e nelle comunità interessate dai potenziali siti di stoccaggio;

– che tali preoccupazioni sono sfociate in un dibattito pubblico che ha portato al dialogo tra gli

Enti locali e Regionali preposti;

Visto

– che la Cnapi individua tra le 67 aree potenzialmente idonee ben 17 siti a cavallo tra Regione

Puglia e Regione Basilicata, ricadenti in particolare nei territori dei Comuni pugliesi di

Gravina in Puglia, Altamura e Laterza e dei Comuni lucani di Matera, Irsina, Genzano di

Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Bernalda, Montalbano Jonico e Montescaglioso;

Rilevato

– che la Regione Puglia e la Regione Basilicata hanno negli anni passati pagato lo scotto di

politiche nazionali scarsamente sensibili alle tematiche ambientali che hanno prodotto danni

irreparabili agli ecosistemi e alla salute delle persone;

– che i suddetti comuni hanno di fatto improntato le proprie linee guida di sviluppo e crescita alla

valorizzazione dell’economia locale ed alla conservazione del patrimonio materiale ed

immateriale, propulsori della crescita sociale e culturale dei propri territori;

– che alcuni dei siti individuati ricadono per di più in prossimità di siti di importanza comunitaria

(SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e di siti riconosciuti Patrimonio Unesco, e comunque

in zone di grande pregio ambientale, archeologico e agricolo;

Ritenuto

che, a prescindere dall’ubicazione ultima del sito di stoccaggio di scorie radioattive all’interno

di uno dei summenzionati Comuni, per la forte interconnessione culturale, geografica e storica

degli stessi territori, ciò produrrebbe comunque effetti negativi anche sugli altri;



Accertato

che la succitata fase di consultazione pubblica prevede che le Regioni e gli Enti locali, nonché

i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche

in forma scritta, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 31/2010;

Considerato

che i sindaci dei Comuni pugliesi di Gravina in Puglia, Altamura e Laterza e dei Comuni lucani

di Matera, Irsina, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Bernalda, Montalbano Jonico

e Montescaglioso, riunitisi in videoconferenza in data 12 Gennaio 2021, esprimono

all’unanimità, la loro opposizione alla realizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti

nucleari nei rispettivi territori, così come individuati nella Carta Nazionale delle aree

potenzialmente idonee (Cnapi) chiedendo ai rispettivi Enti Regionali di Puglia e Basilicata, di

coordinare tutte le azioni che si vorranno intraprendere a supporto degli Enti locali, con figure

professionali altamente qualificate;

Si invitano

pertanto le Giunte regionali di Puglia e Basilicata a ribadire, rafforzare e porre in essere in

maniera concreta e risolutiva, la propria ferma contrarietà all’eventuale allocazione sui rispettivi

territori, del deposito unico nazionale di scorie nucleari ed a voler strutturare e sostenere le

iniziative promosse dai Comuni, coordinando in senso unitario le attività da intraprendersi sul

piano istituzionale, promuovendo ogni azione utile ed opportuna alla presentazione – nei

termini stabiliti dalle legge – delle osservazioni in merito alla Cnapi, garantendo agli stessi

Comuni ogni utile supporto, anche tecnico – giuridico per la formulazione di ulteriori e

specifiche documentate osservazioni;

Si chiede

ai rispettivi Presidenti di Regione di dare la propria disponibilità a partecipare nelle prossime

ore ad una riunione con i sindaci firmatari del presente documento;

Si trasmette

il presente documento al Presidente della Giunta Regionale della Puglia Michele Emiliano ed

al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata Vito Bardi.

I sindaci:

Alesio Valente – Comune di Gravina in Puglia

Rosa Melodia – Comune di Altamura

Francesco Frigiola – Comune di Laterza

Domenico Bennardi – Comune di Matera

Nicola Massimo Morea – Comune di Irsina

Viviana Cervellino – Comune di Genzano di Lucania

Fernando Teodoro Maria Scattone – Comune di Acerenza

Antonia Maria Fidanza – Comune di Oppido Lucano

Domenico Raffaele Tataranno – Comune di Bernalda

Piero Marrese – Comune di Montalbano Jonico

Vincenzo Zito – Comune di Montescaglioso