Avviso ai cittadini materani. Resteranno chiusi, il 1 novembre, per la ricorrenza di Ognissanti, i centri di raccolta di rifiuti ingombranti e indifferenziati di via Montescaglioso e quello di via Lazzazzera (area ex Università) di giardinaggio e similari . A comunicarlo la Cosp Tecno service che gestisce gli impianti e il servizio di raccolta rifiuti nel subambito 1. Annotate e passate parola.