L’abbiamo attesa a Matera per tutto un inverno e alla fine la prima nevicata è arrivata il 1 aprile…Nessuno scherzo ma è stata un velo leggero in una città in silenzio, dopo la chiusura -nel senso pieno del termine- dell’anno ”sfavillante” di Matera capitale europea della cultura proseguito con le vicende in corso della stagione di limiti e di attese procurate dall’epidemia da virus a corona. Ma la neve è la neve e gli scatti sui rioni Sassi imbiancati, finchè non è spuntato il sole, hanno creato quell’effetto cartolina che piace ai turisti. La rinviamo, quale segno di buon auspicio, a una stagione che prima o poi tornerà. Ma occorre lavorare sodo a un programma serio di organizzazione e promozione dell’offerta turistica ,che sappia monitorare e correggere in corso d’opera quello che c’è da fare. Serviranno risorse e su questo Governo, enti locali, operatori del settore devono lavorare insieme. Buon lavoro in attesa, chissà, di un’altra nevicata. Del resto fino al 13 aprile, giorno di Pasquetta, il Governo ha confermato tutte le attuali restrizioni legate all’epidemia da covid 19.